Al-Ittihad ouvre la porte à un départ de N’Golo Kanté

Il y a deux saisons maintenant, N’Golo Kanté rejoignait la longue liste des joueurs qui avaient été attirés par le grand projet de développement du football saoudien. Le milieu défensif, après une fin d’aventure contrastée à Chelsea en raison de plusieurs blessures, avait décidé de filer en Saudi Pro League et plus précisément du côté d’Al-Ittihad, club d’un certain Karim Benzema.

Sous les ordres de Laurent Blanc, Kanté a connu deux saisons plutôt pleines, disputant ainsi 44 matches lors de sa première saison (4 buts, 6 passes décisives) et 35 la saison passée (4 buts, 4 passes décisives). Au point même de rester en équipe de France sous Didier Deschamps. Mais les dirigeants d’Al-Ittihad ont toujours des ambitions et cela passe encore par un mercato animé. Dans ce sens, selon nos informations, la direction du club saoudien a ouvert la porte à un départ de N’Golo Kanté.

Kanté proposé en Ligue 1

L’ancien joueur de Leicester ne sera pas retenu cet été. Selon nos indiscrétions, le représentant du joueur lui cherche une porte de sortie depuis quelques jours. Dans ce cadre, il a été proposé à plusieurs clubs français, dont l’AS Monaco et le Paris FC. En Arabie saoudite, son nom a également été suggéré au club d’Al-Qadsiah, ancien club de Pierre-Emerick Aubameyang.

Reste à savoir si cela ira au bout. À 34 ans, après une aventure en Arabie saoudite, l’international français pourrait connaître un nouveau challenge. En Europe ou en Saudi Pro League, ce sera l’un des sujets de cette fin de mercato. Son prochain choix sera probablement scruté de près par Didier Deschamps, qui a toujours apprécié son joueur. Et à moins d’un an du prochain Mondial, il pourrait rêver d’une dernière compétition internationale.