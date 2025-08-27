Neom va faire une offre à Chelsea pour Axel Disasi

Selon nos informations, Neom prépare une offre de transfert à Chelsea pour s’attacher les services d’Axel Disasi. Très actif sur le marché, le club saoudien multiplie les arrivées ces dernières semaines avec notamment Alexandre Lacazette, Marcin Bulka, Nathan Zézé, Saïmon Bouabré, Abdoulaye Doucouré ou encore Amadou Koné. Dans cette logique, l’ancien défenseur de Reims et de Monaco figure désormais sur la short-list du club saoudien.

Le joueur de 27 ans n’est pas intéressé par un départ en Arabie saoudite. Malgré ses 61 apparitions avec les Blues et 10 matchs disputés sous les ordres d’Unai Emery à Aston Villa, Disasi devrait quitter Chelsea, qui cherche encore à recruter un défenseur central cet été. Plusieurs clubs de Premier League veulent le récupérer.