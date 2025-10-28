L’Arabie saoudite dévoile un projet hallucinant de stade suspendu

Paris Match a dévoilé lundi les images d’un projet de stade inédit en Arabie saoudite, qui doit voir le jour au cœur de « The Line », la cité futuriste que le pays prévoit de construire dans le désert d’ici 2030. Ce stade hors du commun serait suspendu au sommet d’un building de 350 mètres de haut, faisant de lui le premier du monde à être perché ainsi dans les nuages.

L’architecture ambitieuse s’inscrit dans la volonté du royaume de marquer les esprits avec des infrastructures spectaculaires et innovantes, à l’image de ses précédents projets pour la Coupe du monde. La capacité de l’enceinte est prévue pour 46 000 spectateurs, et sa livraison est envisagée pour 2032. Ce stade futuriste devrait notamment accueillir des matches de la Coupe du monde 2034.