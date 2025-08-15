Chelsea : Enzo Maresca réclame encore une recrue

En conférence de presse ce vendredi 15 août, Enzo Maresca, coach des Blues, a insisté sur l’importance de trouver des solutions en interne tout en soulignant que le club connaît parfaitement son avis sur l’effectif. « Je pense qu’il nous faut un défenseur central », a-t-il déclaré. Selon lui, l’équipe dispose déjà d’un groupe fantastique, dont il se dit satisfait, mais l’ouverture du mercato laisse la porte ouverte à de nouvelles arrivées si nécessaire.

Le technicien italien a précisé que certains joueurs ne peuvent pas occuper tous les postes de manière optimale. « Quand on construit, on construit avec Levi (Colwill) au milieu. C’est différent du côté gauche », a-t-il expliqué. Il a souligné que Tosin Adarabioyo reste le seul capable de remplir correctement ce rôle en l’absence de Levi, tandis que Jorell Hato, nouvel arrivant, n’a pas encore assez d’expérience. Pour Maresca, la question des défenseurs centraux reste cruciale, surtout face aux problèmes rencontrés par certains joueurs, et le club connaît parfaitement son point de vue sur le sujet. Disasi et Badiashile ne semblent pas suffire, et pourraient quitter Chelsea avant la fin du mercato.