Chelsea victime d’un vol dans son centre d’entraînement

Chelsea a signalé la disparition d’équipements d’une valeur estimée à 30 000 de livres sterling dans son centre d’entraînement de Cobham, poussant le club à alerter la police du Surrey selon The Sun. Le matériel concerné inclurait des dispositifs vidéo de haute technologie utilisés pour l’analyse des performances. Si l’hypothèse d’un simple oubli n’est pas écartée, certains employés étant encore en congé, l’incident a été jugé suffisamment préoccupant pour justifier une enquête. Le club n’a pas souhaité commenter davantage l’affaire.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la première fois que Chelsea fait face à des incidents de sécurité. Ces dernières années, plusieurs joueurs ont été victimes de cambriolages dans leurs résidences situées près du centre d’entraînement. Raheem Sterling avait vu sa maison ciblée en décembre 2022, alors qu’il disputait la Coupe du Monde, et Reece James s’était également fait dérober des médailles précieuses en 2021. Ces précédents renforcent les inquiétudes autour de la sécurité du club dans la région. Affaire à suivre.