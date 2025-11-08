Menu Rechercher
L2 : l’ASSE frappe fort en s’imposant contre Troyes

Par Allan Brevi
Irvin Cardona @Maxppp
Troyes 2-3 ASSE

Troyes et l’AS Saint-Étienne s’affrontaient ce samedi dans un choc du haut de tableau de Ligue 2, à l’occasion de la 14e journée. Et les Verts n’ont pas tardé à prendre les devants. Ultra-réalistes, les hommes d’Eirik Horneland ont rapidement plié la rencontre en première période : Boakye a ouvert le score dès la 11e minute, avant que Cardona ne double la mise à la 32e. Juste avant la pause, Duffus a enfoncé le clou (45e), offrant un avantage net à l’ASSE à la mi-temps (0-3). À noter que Joshua Duffus est à l’origine des deux premiers buts puisque qu’il s’est offert un doublé de passes décisives, en plus donc de son but.

Au retour des vestiaires, Troyes a tenté de réagir, en retrouvant un peu de mordant offensif. Les Troyens ont été récompensés à l’heure de jeu grâce à Diop, qui a réduit l’écart à la 61e (1-3). Ripart a même inscrit le 2e but troyen à la 86e (2-3). Mais malgré cette grosse réaction, Saint-Étienne est resté solide défensivement, gérant parfaitement la fin de match pour conserver son avance. Au classement de L2, Troyes reste leader avec 28 points, mais voit l’ASSE revenir fort : les Stéphanois montent sur le podium, à la 3e place avec 26 points, juste derrière le Red Star (27 pts).

