L2 : l’ESTAC s’impose à la dernière seconde à Boulogne

En déplacement à Boulogne, l’ESTAC avait une belle occasion de prendre le large en tête de la Ligue 2 face à un adversaire à la lutte pour sortir de la zone de relégation. Le club de l’Aube avait parfaitement ouvert le score grâce à Mille (1-0, 9e), avant de se relâcher. Quelques instants plus tard, l’USBCO égalisait grâce à un but contre son camp de Monfray (1-1, 22e).

Un coup dur pour l’ESTAC, qui a eu beaucoup de mal à revenir. De son côté, Boulogne aurait pu l’emporter, mais Exaucé Mpembele a manqué son penalty (86e). Finalement, Troyes est allé chercher la victoire en toute fin de match après un but de Ripart (90e+4, 1-2). Troyes reste en tête du Championnat et conserve cinq points d’avance sur l’ASSE. Boulogne reste 16e après cette défaite cruelle.