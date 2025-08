Accord total pour le transfert de Lesley Ugochukwu à Burnley

Prêté la saison dernière du côté de Southampton, Lesley Ugochukwu (21 ans) avait réalisé une saison solide (31 apparitions, 1 but et 2 offrandes) malgré la relégation des Saints en Championship. Revenu depuis à Chelsea, le milieu de terrain défensif tricolore avait encore six ans de contrat avec les Blues mais faisait face à une forte concurrence.

Finalement, le club londonien a accepté son départ après une offre du promu Burnley. Selon nos informations, les Clarets ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 20 millions d’euros. Le joueur vient par ailleurs de parapher un contrat de 5 ans avec Burnley. Il ne manque plus que l’officialisation.