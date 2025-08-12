Menu Rechercher
Chelsea : Nicolas Jackson a choisi sa prochaine destination

Par André Martins
1 min.
Nicolas Jackson @Maxppp

Après s’être fait recaler par ses principales cibles en attaque, Newcastle pourrait bien réussir à recruter Nicolas Jackson (24 ans). En effet, contrairement à Hugo Ekitike, qui a préféré Liverpool, et Benjamin Šeško, qui a rejoint Manchester United, l’attaquant sénégalais, qui a déjà informé la direction des Blues de son souhait de partir, a bien choisi l’équipe d’Eddie Howe comme destination privilégiée, rapporte The Telegraph.

Le quotidien britannique précise toutefois que ce transfert dépend de la volonté de Newcastle de vendre ou non le buteur suédois Alexander Isak à Liverpool. Ce dernier a été informé par la direction des Magpies qu’il n’était pas à vendre, mais les Reds n’ont pas dit leur dernier mot dans l’un des derniers feuilletons du mercato. Alors qu’Isak est sous contrat jusqu’en 2028, Newcastle réclamerait plus de 170 millions d’euros pour laisser partir la star de son attaque.

Pub. le - MAJ le
