Ligue des Champions

LdC : la rencontre Benfica-Nice diffusée gratuitement

Par Samuel Zemour
1 min.
Franjo Ivanović et Terem Moffi @Maxppp
Benfica Nice

Après la défaite concédée au match aller (0-2), devant ses supporters, l’OGC Nice est dos au mur avant le 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Prévu pour ce mardi (21h), le match n’avait toujours pas trouvé de diffuseur. En effet, le troisième tour préliminaire ne fait pas partie du contrat Ligue des Champions de Canal +, contrairement aux barrages.

Dans un communiqué, l’OGC Nice vient d’annoncer avoir trouvé une solution. «L’OGC Nice a entrepris les démarches nécessaires auprès du club de Benfica, du détenteur de droits portugais (TVI) et du groupe RMC-BFM pour permettre à l’ensemble de ses supporters de voir la 2e manche du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions», est-il indiqué. Le match retour sera diffusé gratuitement sur l’ensemble des antennes locales de BFM et les chaînes YouTube et Twitch de RMC Sport.

Ligue des Champions
Nice
Benfica

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Nice Logo OGC Nice
Benfica Logo SL Benfica
