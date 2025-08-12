Menu Rechercher
2 - 0
32'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3ème tour de qualification
Benfica
2 - 0
Agrégé 4-0
32'
Nice
Diffusé sur BFM TV, Twitch
Temps forts
27'
2 - 0
A. Schjelderup (PD F. Aursnes)
19'
1 - 0
F. Aursnes (PD A. Schjelderup)
Voir le live commenté
Possession 69% Benfica Nice
Tirs 4 2 3 2 1 4
Grosses occasions créées 100% Benfica 1 Nice 0
Compositions Benfica 4-4-2 Nice 3-4-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 SLB N NUL 2 OGCN
448 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo SL Benfica Andreas Schjelderup 1
Fautes subies
#1 Logo SL Benfica Richard Ríos 2 #2 Logo SL Benfica Franjo Ivanović 2
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo SL Benfica Enzo Barrenechea 4/4 100% #2 Logo SL Benfica Franjo Ivanović 4/6 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SL Benfica Enzo Barrenechea 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Tom Louchet 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo SL Benfica António Silva 35/37 95% #2 Logo SL Benfica Nicolás Otamendi 29/31 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
D
V
D
V
D
N
V
Rencontres précédentes
100% 2 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu
Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou

Top commentaires

Louis 21:30 Finir 4ème pour faire ça franchement c&#x27;est risible. 1 Répondre
Voir tous les commentaires (12)

Match Benfica - Nice en direct commenté

3ème tour de qualification de Ligue des Champions UEFA - mardi 12 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Benfica et Nice (Ligue des Champions UEFA, 3ème tour de qualification)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3ème tour de qualification de Ligue des Champions UEFA entre Benfica et Nice. Ce match aura lieu le mardi 12 août 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Benfica et Nice.

On en parle

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Giorgio Peretti arbitre assistant
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Matteo Marchetti quatrième arbitre
Michael Fabbri arbitre VAR
Aleandro Di Paolo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) Lisboa
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 65647
  • Affluence moyenne : 42953
  • Affluence maximum : 64591
  • % de remplissage : 70

Match en direct

Date 12 août 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 3ème tour de qualification
Diffusion BFM TV, Twitch
Code SLB-OGCN
Zone Europe
Équipe à domicile Benfica
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Benfica et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 août 2025 à 21:00 sur BFM TV ou Twitch.

Où voir le match Benfica Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Twitch.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Benfica et Nice ?

Benfica : le coach Bruno Lage a choisi une formation en 4-4-2 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, António Silva, A. Dedić, A. Schjelderup, E. Barrenechea, R. Ríos, F. Aursnes, F. Ivanović, V. Pavlidis.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, D. Coulibaly, T. Louchet, J. Clauss, I. Jansson, T. Moffi, B. Bouanani.

Qui arbitre le match Benfica Nice ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Benfica Nice ?

Lisboa accueille le match au Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz).

Quelle est la date et l'heure du match Benfica Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 août 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Benfica ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Benfica : F. Aursnes 19', A. Schjelderup 27'.

Top commentaires

Louis 21:30 Finir 4ème pour faire ça franchement c&#x27;est risible. 1 Répondre
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier