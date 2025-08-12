Prono
Match Benfica - Nice en direct commenté
3ème tour de qualification de Ligue des Champions UEFA - mardi 12 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Benfica et Nice (Ligue des Champions UEFA, 3ème tour de qualification)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3ème tour de qualification de Ligue des Champions UEFA entre Benfica et Nice. Ce match aura lieu le mardi 12 août 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Benfica et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 août 2025 à 21:00 sur BFM TV ou Twitch.
- Où voir le match Benfica Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Twitch.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Benfica et Nice ?
Benfica : le coach Bruno Lage a choisi une formation en 4-4-2 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, António Silva, A. Dedić, A. Schjelderup, E. Barrenechea, R. Ríos, F. Aursnes, F. Ivanović, V. Pavlidis.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, K. Peprah Oppong, J. Bah, A. Mendy, M. Bard, D. Coulibaly, T. Louchet, J. Clauss, I. Jansson, T. Moffi, B. Bouanani.
- Qui arbitre le match Benfica Nice ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Benfica Nice ?
Lisboa accueille le match au Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz).
- Quelle est la date et l'heure du match Benfica Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 août 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Benfica ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Benfica : F. Aursnes 19', A. Schjelderup 27'.