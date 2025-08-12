Benfica - Nice : les compositions officielles

Après sa lourde défaite (2-0) à l’aller, Nice se déplace à Benfica avec l’objectif de renverser la tendance au Portugal pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Portugais s’organisent dans un 4-4-2 avec Anatoliy Trubin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi et Samuel Dahl. Richard Rios et Enzo Barrenechea sont associés dans l’entrejeu alors que Fredrik Aursnes et Andreas Schjelderup prennent place sur les ailes. En pointe, Vangelis Pavlidis est soutenu par Franjo Ivanovic.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Aiglons misent sur un 3-4-3 avec Yehvann Diouf dans les buts derrière Antoine Mendy, Juma Bah et Kojo Peprah Oppong en défense. Djibril Coulibaly évolue en sentinelle avec Tom Louchet à ses côtés tandis que Jonathan Clauss et Melvin Bard évoluent comme pistons. Devant, Badredine Bouanani et Isak Jansson épaulent Terem Moffi en attaque.

Les compositions

Benfica : Trubin - Dedic, Silva, Otamendi, Dahl - Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup - Ivanovic, Pavlidis

La suite après cette publicité

OGC Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Coulibaly, Louchet, Bard - Bouanani, Moffi, Jansson