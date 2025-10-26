FC Barcelone : l’adjoint d’Hansi Flick donne des nouvelles des blessés

Les problèmes d’infirmerie s’accumulent au FC Barcelone, juste avant de se rendre au Santiago-Bernabéu pour affronter le Real Madrid (ce dimanche, 16h15). Outre les absents déjà connus comme Lewandowski, Olmo, Joan Garcia, Gavi et Ter Stegen, Raphinha était espéré mais ses dernières sensations à l’entraînement ne sont pas bonnes. Son forfait est confirmé par Marcus Sorg, l’adjoint d’Hansi Flick qui sera sur le banc demain en raison de la suspension de l’ancien sélectionneur allemand.

«Raphinha ne sera pas là, mais nous avons suffisamment de joueurs. Nous essaierons de faire jouer Ferran Torres, mais nous déciderons demain», assure l’habituel bras droit. Le Brésilien a possiblement rechuté de son problème à l’ischio-jambier droit. Pour Jules Koundé en revanche, les dernières nouvelles sont optimistes. «Jules s’est entraîné ce matin, et il faudra attendre de voir comment il réagit après l’entraînement. Nous n’avons pas encore finalisé le onze de départ de demain», précise Sorg.