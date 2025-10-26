Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

FC Barcelone : l’adjoint d’Hansi Flick donne des nouvelles des blessés

Par Maxime Barbaud
1 min.
Raphinha célèbre un but @Maxppp
Real Madrid Barcelone

Les problèmes d’infirmerie s’accumulent au FC Barcelone, juste avant de se rendre au Santiago-Bernabéu pour affronter le Real Madrid (ce dimanche, 16h15). Outre les absents déjà connus comme Lewandowski, Olmo, Joan Garcia, Gavi et Ter Stegen, Raphinha était espéré mais ses dernières sensations à l’entraînement ne sont pas bonnes. Son forfait est confirmé par Marcus Sorg, l’adjoint d’Hansi Flick qui sera sur le banc demain en raison de la suspension de l’ancien sélectionneur allemand.

La suite après cette publicité

«Raphinha ne sera pas là, mais nous avons suffisamment de joueurs. Nous essaierons de faire jouer Ferran Torres, mais nous déciderons demain», assure l’habituel bras droit. Le Brésilien a possiblement rechuté de son problème à l’ischio-jambier droit. Pour Jules Koundé en revanche, les dernières nouvelles sont optimistes. «Jules s’est entraîné ce matin, et il faudra attendre de voir comment il réagit après l’entraînement. Nous n’avons pas encore finalisé le onze de départ de demain», précise Sorg.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Jules Koundé
Raphinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Jules Koundé Jules Koundé
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier