Ligue des Champions

OGC Nice : le triste constat de Franck Haise

Par Allan Brevi
1 min.
Franck Haise à Nice @Maxppp
Benfica 2-0 Nice

Après l’élimination de l’OGC Nice face à Benfica lors du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions, l’entraîneur niçois a réalisé un constat plutôt lucide sur la qualité de son effectif en conférence de presse : « aujourd’hui, on n’a pas les armes, tout simplement, pour rivaliser à ce niveau-là. Il faut juste être lucide, c’est juste de la lucidité. On n’a pas les armes pour rivaliser. » Mené 2-0 dès la 27e minute de jeu, Nice n’aura pas vraiment inquiété son adversaire. Ce qui était déjà le cas lors du match aller où les Portugais s’étaient déjà imposés sur le score de 0-2.

Toutefois, l’entraîneur a affirmé les ambitions du club en Europa League, et en championnat : « on a aussi une revanche à prendre sur cette Ligue Europa et je pense que c’est déjà suffisamment notre niveau. On doit déjà montrer qu’on a un meilleur niveau que l’an passé sur la Ligue Europa », a avoué le technicien français. Nice avait donc terminé 4e en Ligue 1 l’an dernier et au vu du mercato de certains pensionnaires de L1, le combat sera rude.

Pub. le - MAJ le
