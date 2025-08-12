Aston Villa revient à la charge pour Marco Asensio

Le mercato de Marco Asensio a été plutôt calme jusqu’à maintenant. Auteur pourtant d’un prêt brillant à Aston Villa à partir de janvier dernier, le milieu offensif espagnol s’est totalement relancé avec 8 buts et 1 passe décisive en 21 matches. Une belle forme pour l’ancien du Real Madrid qui est depuis revenu du côté de la capitale française. Pour autant, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions sans lui avec des joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou Gonçalo Ramos qui restent devant lui dans l’esprit de Luis Enrique. Considéré comme partant, il dispose de l’intérêt de plusieurs formations. Ainsi, Fenerbahçe a longtemps tenu la corde.

La suite après cette publicité

Le club turc a rapidement trouvé un chemin d’entente avec le Paris Saint-Germain, mais le joueur n’a pas donné son aval. Par la suite, Benfica s’est intéressé au joueur, qui temporise afin de trouver le bon projet. Celui-ci pourrait être proposé par Aston Villa, le club où il a brillé l’an dernier. En effet, The Telegraph annonce que le club de Birmingham est encore sur le coup. Aston Villa serait en train d’étudier la faisabilité de ce mouvement. Le club anglais envisage un prêt, mais ne semble pas fermé à l’idée d’un transfert définitif pour le joueur. Une formule qui conviendrait davantage au Paris Saint-Germain puisque Marco Asensio arrive à un an de la fin de son contrat.