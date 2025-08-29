Lens-Brest : les compositions officielles

Début de la 3e journée de Ligue 1 ce soir avec Lens qui reçoit Brest (20h45). Battus pour leur entame à domicile face à Lyon (0-1), les Nordistes ont depuis ouvert leur compteur au Havre (2-1) et veulent maintenir la dynamique face à des Bretons toujours à la recherche de leur premier succès et qui enchaînent un second déplacement après la défaite à Toulouse dimanche (0-2).

Un seul changement dans le 3-4-3 de Pierre Sage, au milieu de terrain : Mamadou Sangaré, entré en jeu en Normandie le week-end dernier, célèbre sa première titularisation sous le maillot lensois et remplace Fodé Sylla. Abdallah Sima, tout juste arrivé, n’est évidemment pas encore qualifié, alors Rayan Fofana enchaîne en pointe, soutenu par Florian Thauvin et Wesley Saïd. Adrien Thomasson, capitaine, célèbrera son 350e match en Ligue 1.

Éric Roy opère lui deux changements. Incertain en raison d’une douleur musculaire, Brendan Chardonnet est absent du groupe, remplacé en charnière par Junior Diaz. Après ses débuts avec les Ty Zefs dimanche, Joris Chotard démarre pour la première fois, remplaçant Pierre-Lees Melou, parti en cours de semaine au Paris FC. Kamory Doumbia évoluera un cran au-dessus, en pointe haute du trident central.

Les compositions officielles

Lens (3-4-3) : Risser - Gradit, Sarr, Udol - Aguilar, Thomasson (cap.), Sangaré, Machado - Thauvin, Fofana, Saïd.

Brest (4-3-3) : Majecki - Lala, Le Cardinal, Diaz, Locko - Chotard, Doumbia, Magnetti (cap.) - Del Castillo, Ajorque, Baldé.

