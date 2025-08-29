Menu Rechercher
2 - 1
83'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 3e journée
Lens
2 - 1
MT : 0-1
83'
Brest
Temps forts
78'
2 - 1
M. Guilavogui
60'
1 - 1
F. Thauvin (SP)
55'
R. Majecki
mi-temps
0 - 1
24'
0 - 1
(PD K. Doumbia) Mama Baldé
Classement live 5 Lens 6 14 Brest 1
Possession 67% Lens Brest
Tirs 26 17 6 9 2 8
Grosses occasions créées 75% Lens 3 Brest 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Brest 4-3-3
Qui va gagner ?
1 RCL N NUL 2 SB29
281 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 2 #2 Logo Lens Wesley Saïd 1 #3 Logo Brest Kamory Doumbia 1
Tirs (%)
#1 Logo Brest Mama Baldé 1/2 50% #2 Logo Lens Malang Sarr 1/2 50% #3 Logo Lens Florian Thauvin 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Brest Hugo Magnetti 2 #2 Logo Brest Kamory Doumbia 2 #3 Logo Lens Deiver Machado 2
Fautes subies
#1 Logo Brest Kenny Lala 3 #2 Logo Brest Ludovic Ajorque 3 #3 Logo Lens Wesley Saïd 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Deiver Machado 0/2 0% #2 Logo Lens Matthieu Udol 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lens Florian Thauvin 3 #2 Logo Brest Mama Baldé 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 16/21 76% #2 Logo Brest Joris Chotard 6/8 75% #3 Logo Lens Malang Sarr 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Brest Romain Del Castillo 3 #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 11/12 92% #2 Logo Lens Malang Sarr 3/4 75% #3 Logo Brest Joris Chotard 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Mama Baldé 0/7 0% #2 Logo Lens Ruben Aguilar 0/6 0% #3 Logo Brest Romain Del Castillo 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Deiver Machado 0/3 0% #2 Logo Brest Bradley Locko 0/2 0% #3 Logo Lens Wesley Saïd 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Jonathan Gradit 61/65 94% #2 Logo Lens Samson Baidoo 29/32 91% #3 Logo Lens Mamadou Sangaré 54/61 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lens Adrien Thomasson 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
D
V
D
N
N
V
V
Rencontres précédentes
43% 9 Victoires 19% 4 Nuls 38% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Martín Satriano Martín Satriano Blessure au pied Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure à l'aine Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse
Radosław Majecki Radosław Majecki Inconnu Hiang'a Mbock Hiang'a Mbock Ischio-jambiers Brendan Chardonnet Brendan Chardonnet Inconnu

Top commentaires

Jo El Kun 21:34 Bonsoir l’ami Le match est animé avec du beau jeu et de l’intensité, mais trop d’imprécision dans la finition surtout côté Lens, en particulier Fofana 1 Répondre
Match Lens - Brest en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 29 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Brest (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Brest. Ce match aura lieu le vendredi 29 août 2025 à 20:45.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Brest.

Arbitres

Abdelatif Kherradji arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Ludovic Reyes arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Geoffrey Kubler quatrième arbitre
Maxime Apruzzese arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30553
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 29 août 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCL-SB29
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Brest
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Brest en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lens Brest en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Brest ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Udol, M. Sarr, J. Gradit, D. Machado, M. Sangaré, A. Thomasson, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, R. Fofana.

Brest : de son côté, l'équipe dirigée par E. Roy évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Majecki, B. Locko, J. Le Cardinal, J. Diaz, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, K. Doumbia, Mama Baldé, L. Ajorque, R. Del Castillo.

Qui arbitre le match Lens Brest ?

Abdelatif Kherradji est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Brest ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Brest ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 août 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Brest ?

Un seul but a été inscrit pour Brest par Mama Baldé 24'.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 60' (sp.), M. Guilavogui 78'.

