Match Lens - Brest en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 29 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Brest (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Brest. Ce match aura lieu le vendredi 29 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Brest.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Brest en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lens Brest en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Brest ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Udol, M. Sarr, J. Gradit, D. Machado, M. Sangaré, A. Thomasson, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, R. Fofana.
Brest : de son côté, l'équipe dirigée par E. Roy évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Majecki, B. Locko, J. Le Cardinal, J. Diaz, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, K. Doumbia, Mama Baldé, L. Ajorque, R. Del Castillo.
- Qui arbitre le match Lens Brest ?
Abdelatif Kherradji est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Brest ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Brest ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 août 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Brest ?
Un seul but a été inscrit pour Brest par Mama Baldé 24'.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 60' (sp.), M. Guilavogui 78'.