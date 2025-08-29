Ligue 1 : en supériorité numérique, Lens renverse Brest

Ce vendredi, la 3e journée de Ligue 1 débutait avec une rencontre entre le RC Lens et le Stade Brestois. En difficulté en ce début de saison, les Bretons avaient à cœur de s’offrir leur premier succès de la saison à Bollaert où les Artésiens s’étaient inclinés lors de la première journée contre Lyon (0-1). Pour l’occasion, Eric Roy a décidé de sortir l’artillerie lourde avec une attaque composée de Kamory Doumbia, Mama Baldé, Ludovic Ajorque et Romain Del Castillo. De l’autre côté, Pierre Sage a décidé d’aligner Florian Thauvin dans son onze pour la première fois depuis son arrivée.

D’entrée, le match est parti sur des bases intenses. Poussés par leur public, les Sang et Or ont failli ouvrir le score après un cafouillage qui aurait pu profiter à Malang Sarr (6e). Malgré une réponse timide de Kenny Lala (14e), le SB29 a failli concéder l’ouverture du score avec une terrible bourde de Majecki (21e). Finalement, Brest a trouvé la faille contre le cours du jeu. Profitant d’une perte de balle de Gradit, Mama Baldé a combiné avec Kamory Doumbia avant de crucifier Robin Risser (0-1, 24e). Malgré ce but, Lens a continué de pousser mais s’est heurté à un manque d’efficacité (28e, 34e) ou un Majecki vigilant (42e). Clinique, Brest entrait donc aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage.

Coudert n’a pas suffi à Brest

Au retour des vestiaires, Lens a poussé pour égaliser rapidement. Solidaire, Brest a néanmoins été puni sur une erreur de Majecki. Auteur d’une sortie ratée, l’ancien portier de Monaco a fauché Rayan Fofana dans la surface et a été logiquement exclu. Sur le penalty qui en a découlé, Florian Thauvin n’a pas tremblé pour égaliser (1-1, 58e) et a pu inscrire son premier but sous le maillot lensois. Poussé par ces quelques minutes qui ont tout renversé, Lens est allé chercher la victoire.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lyon 6 2 +4 2 0 0 4 0 2 Toulouse 6 2 +3 2 0 0 3 0 3 Lens 6 3 +2 2 0 1 5 3 4 PSG 6 2 +2 2 0 0 2 0 5 Strasbourg 6 2 +2 2 0 0 2 0 6 Lille 4 2 +1 1 1 0 4 3 Voir le classement complet

C’est alors que le show Coudert a débuté. Entré en jeu suite à l’expulsion de Majecki, le gardien de 26 ans s’est illustré par plusieurs arrêts de grand niveau (63e, 64e, 68e). Continuant de faire bloc aux côtés de leur gardien héroïque, les Bretons ont pourtant été piégés en fin de match. Sur l’un de ses premiers ballons, Morgan Guilavogui a profité d’un contre de Chotard pour délivrer Bollaert. Renversant, le RC Lens a même enfoncé le clou en fin de rencontre grâce à Adrien Thomasson (3-1, 90+2e) et a glané son deuxième succès de rang. De son côté, Brest n’y arrive toujours pas.