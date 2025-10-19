Rennes : Habib Beye tire la sonnette d’alarme

Le Stade Rennais a confirmé ce dimanche face à Auxerre sa série de matches nuls, avec un quatrième partage de points consécutif (2-2). Habib Beye, l’entraîneur rennais, a reconnu la frustration de ses joueurs, qui ont fourni beaucoup d’efforts et montré une réelle volonté de combiner et d’être dangereux offensivement. « Ce n’est pas le goût d’une défaite, mais il y a de la frustration pour mes joueurs », a-t-il expliqué, soulignant la qualité du contenu du match et la stabilité de son équipe après l’ouverture du score adverse. Cependant, le technicien pointe des erreurs récurrentes dans les moments clés : « Quand vous avez l’opportunité de mener 2-1, avec une balle de 3-1, on est trop tendre sur la situation qui amène le penalty. Si on doit marquer trois buts à chaque fois pour gagner, ce sera compliqué. »

Pour Habib Beye, la vraie inquiétude réside dans le manque de progression dans ces zones de vérité. « On a la volonté de jouer au football, mais pas dans ces zones où il faut être dur, gagner les duels et avoir un rapport d’homme à homme favorable », a-t-il précisé. Malgré une équipe séduisante et des joueurs en vue, Rennes encaisse encore trop de buts sur des situations rares mais bien exploitées par l’adversaire. Le coach souligne que cette série de nuls freine le collectif dans le championnat : « On est difficiles à battre, mais les matches nuls ne font pas avancer. Deux victoires et deux défaites sur ces quatre matches auraient représenté six points, là où les nuls nous laissent sur place. »