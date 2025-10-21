Thomas Müller admet avoir envisagé le Barça

À 36 ans, Thomas Müller poursuit désormais sa carrière en MLS avec les Vancouver Whitecaps, après avoir tout gagné avec le Bayern Munich. Pourtant, l’Allemand aurait pu connaître une trajectoire bien différente au moment de quitter le club bavarois : celle menant au FC Barcelone, un club contre lequel il a souvent brillé (8 buts et 2 passes décisives en 10 matchs). Bien qu’aucune offre concrète n’ait été formulée, la présence de son ancien entraîneur Hansi Flick et de son ex-coéquipier Robert Lewandowski aurait pu ouvrir la porte à un transfert en Catalogne, selon l’intéressé lui-même.

« J’aurai pu m’imaginer un avenir à Barcelone, oui », a confié le champion du monde 2014 dans l’émission Blickpunkt Sport. « Si Hansi Flick, qui me connaît très bien, m’avait appelé, et que le projet à Barcelone m’avait plu, j’aurais pu envisager quelque chose comme ça. C’est un club de tout premier plan où l’on sait ce que les gens attendent de toi. » Le profil de Müller, milieu offensif travailleur et buteur, correspond d’ailleurs parfaitement à un rôle-clé dans le système du Barça, actuellement disputé entre Fermín et un Dani Olmo souvent freiné par les blessures.