Bayern : l’appel du pied étonnant de Lennart Karl au Real Madrid

Coup de tonnerre ou coup de communication en Bavière, Lennart Karl a décidé de se laisser aller lors d’une interview accordée à Sky Germany. Le jeune milieu offensif du Bayern Munich de 17 ans s’est exprimé sur son club de rêve et Munich ne semble pas être sa destination favorite : « le Bayern est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est mon club de rêve, mais ça reste entre nous. Bien sûr, le Bayern est quelque chose de très spécial et c’est vraiment amusant ». Une déclaration alarmante qui va certainement plaire à la direction…

Très sollicité par son coach Vincent Kompany depuis le début de saison (1010 minutes disputées), la pépite allemande n’a effectivement pas mâché ses mots, et a déjà un avenir tout tracé d’après ses dires. Reste à savoir comment le technicien belge va l’interpréter par la suite. Titulaire, suite à l’absence de Jamal Musiala, son contrat avec le Bayern s’étend encore jusqu’à l’été 2028.