La sortie polémique de Ruben Amorim, Brahim Diaz vole la vedette à Achraf Hakimi

Ruben Amorim craque totalement

Le coup de gueule de Ruben Amorim n’est pas passé inaperçu. "Ne faites pas mon travail" a lâché l’entraîneur de Manchester United, hors de lui après le match nul de son équipe sur la pelouse de Leeds United. Bizarrement, ce n’est même pas la prestation de ses joueurs qui l’a fait dégoupiller, mais la question d’un journaliste sur son statut à Manchester. Il a bien rappelé qu’il était le manager du club et non seulement l’entraîneur. “Je sais que je ne m’appelle ni Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United. Et cela restera ainsi pendant 18 mois, ou jusqu’à ce que la direction décide de changer. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais en finir avec ça. Je ne démissionnerai pas. Je ferai mon travail jusqu’à ce que quelqu’un d’autre prenne ma place.", a lâché Ruben Amorim, qui a visiblement des relations toujours aussi conflictuelles avec sa direction. La presse anglaise n’a d’ailleurs pas manqué de faire le lien avec Enzo Maresca qui a quitté Chelsea moins d’un mois après avoir critiqué publiquement sa direction.

Brahim Diaz enfile le costume de star

Avec beaucoup de difficulté, le Maroc a fini par faire sauter le verrou tanzanien et a décroché sa qualification en quart de finale. Succès 1-0 pour le pays hôte qui affrontera le Cameroun, tombeur hier soir de l’Afrique du Sud. «Encore une fois Brahim» écrit Marca. Il n’y a pas de doute, c’est bien lui le maître à jouer du Maroc sur cette CAN. Le joueur du Real Madrid a confirmé son excellent début de compétition en inscrivant le seul but de la rencontre d’une frappe puissante qui a déstabilisé le gardien tanzanien, intouchable jusqu’ici. Brahim est imparable pour AS, il était très attendu avant ce tournoi vu son statut et le peu de choses qu’on avait vu de lui lors des grandes échéances avec son pays, cette fois, il est difficile de lui reprocher quelque chose. Le numéro 10 marocain est meilleur buteur de la compétition, indispensable au Maroc et même quand son équipe ne trouve pas la solution, il arrive en sauveur.

Le Barça temporise pour Cancelo

Après sa victoire contre l’Espanyol Barcelone lors du derby, le Barça peut se concentrer sur la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite… et le mercato. On a évoqué récemment un éventuel retour de Joao Cancelo qui souhaite quitter l’Arabie saoudite. Le FC Barcelone n’est pas contre mais a quelques doutes, notamment financièrement. Il faudrait que le Portugais fasse de gros efforts pour revenir, la direction du Barça et Hansi Flick ont prévu d’attendre la Supercoupe pour voir si un renfort était nécessaire et ils prendront une décision à ce moment précis. A noter que l’Inter Milan fait également partie des candidats pour accueillir l’international portugais, désireux de revenir en Europe.