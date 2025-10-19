Ligue 1 : Rennes encore rattrapé contre Auxerre, Toulouse fait le spectacle contre Metz, derby fou entre Lorient et Brest

Pour ce traditionnel multiplex de la huitième journée de Ligue 1, plusieurs équipes avaient gros à jouer ce dimanche après-midi. Le Stade Rennais, d’abord, devait absolument sortir d’une mauvaise passe et retrouver le chemin de la victoire après trois nuls consécutifs. Pour la réception d’Auxerre, Habib Beye, déjà sous pression durant la trêve internationale, devait composer sans Frankowski ni Kamara, blessés. Et l’AJA a immédiatement profité de la fébrilité bretonne pour ouvrir le score grâce à une reprise de Namaso (0-1, 8e).

L’avantage a toutefois été de courte durée, Embolo égalisant de la tête dix minutes plus tard (1-1, 18e). Longtemps dominateur, Rennes a fini par reprendre les devants grâce à Fofana (2-1, 55e), symbole d’un retour au premier plan après de supposées tensions avec son entraîneur. Mais les lacunes défensives rennaises ont refait surface : une faute de Rouault dans la surface a offert un penalty transformé par Sinayoko (2-2, 72e). Un nouveau coup dur pour le SRFC, neuvième, une fois encore rattrapé en fin de match. Les Bretons enchaînent ainsi un quatrième nul consécutif avant un déplacement périlleux à Nice. Auxerre, de son côté, repart avec un point précieux et grimpe à la 14e place avant d’affronter Le Havre.

Metz sombre encore, fin de match folle au Moustoir

En grande difficulté depuis le début de saison, le FC Metz espérait enfin décrocher sa première victoire sur la pelouse du Téfécé. Mais les Grenats ont vécu un nouveau cauchemar : Magri a ouvert le score dès les premières secondes avant que Donnum ne double la mise sur penalty (2-0, 2e et 8e). Réduits à dix après l’expulsion de Sané juste avant la pause (45e+2), les Messins ont subi la loi d’un Toulouse séduisant, qui a déroulé après la pause grâce à Gboho (3-0, 79e) puis Cresswell (4-0, 86e). Une victoire éclatante qui permet au TFC de remonter à la 7e place avant son déplacement à Monaco, désormais à un point. Metz, toujours sans victoire, reste en grande détresse avant un déplacement difficile à Lille.

Dans l’autre match du jour, le FC Lorient et le Stade Brestois se sont neutralisés au terme d’un derby spectaculaire. Les Merlus ont ouvert le score dès la 2e minute grâce à Le Bris (1-0), mais Brest a vite réagi en inversant la tendance en dix minutes : d’abord par Dina Ebimbe (1-1, 34e), puis grâce à un but contre son camp de Makengo (1-2, 44e). Après la pause, Lorient a égalisé grâce à une tête de Kouassi profitant d’une erreur de Majecki (2-2, 55e). La fin de match a été complètement folle : Del Castillo a redonné l’avantage à Brest sur penalty (2-3, 86e), avant que Soumano n’offre l’égalisation aux Merlus d’une belle reprise (3-3, 90e). Un résultat qui n’arrange finalement personne : Lorient et Brest restent respectivement aux 12e et 13e places du classement.