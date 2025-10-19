Nantes : le superbe tifo pour les 40 ans de la Tribune Loire

Avant le match de la 8e journée de Ligue 1 entre Nantes et Lille ce dimanche soir, les supporters ont célébré les 40 ans de la Tribune Loire au stade de la Beaujoire avec un superbe tifo. Le groupe d’ultras nantais, la Brigade Loire, a illustré l’histoire de cette tribune emblématique, située derrière un des buts et abritant depuis 1999 les supporters les plus fervents des Canaris. Plusieurs bâches retraçaient les grandes étapes de la vie de la Tribune Loire et de ses pionniers : « en 1985, une jeunesse nantaise se regroupe au centre de la Tribune Loire alors vierge de tout supportérisme organisé… Ils décident de se fédérer derrière un groupe, un nom, avec l’ambition de supporter le FC Nantes de manière inconditionnelle », peut-on lire sur la première bâche.

Déjà habituée à créer des tifos marquants, la Brigade Loire avait, en août dernier, raconté au travers de ses bâches la vie d’un supporter des Canaris, entre résignation et combativité, avant le match contre Auxerre (1-0). Le tifo anniversaire a rappelé la longévité et l’engagement des ultras nantais, même si Lille a ouvert le score dès la 8e minute grâce à Hakon Haraldsson.