LOSC : Thomas Meunier devient consultant !

Alors que certains tentent l’expérience d’entraîneur-joueur, avec un succès parfois incertain, d’autres préfèrent combiner la télévision et le football. C’est le cas du Lillois Thomas Meunier, qui fera ses débuts aux commentaires ce mardi soir lors du match de Ligue des Champions entre l’Union Saint-Gilloise et l’Inter Milan. Régulièrement présent sur le plateau de Pickx+ Sports, notamment lors de la cérémonie du Ballon d’Or, l’arrière droit belge commentera la rencontre aux côtés du journaliste Marc Delire. Une suite logique pour un joueur à l’aise devant les caméras, qui voit ce nouveau rôle d’abord comme un plaisir à court terme, mais aussi comme une possible piste pour sa reconversion.

« C’est vrai que là, c’est une expérience et une découverte tout simplement et l’occasion aussi pour moi de faire aussi connaissance avec des consultants et des analystes qui ont une carrière footballistique et qui partagent la même passion que moi. J’ai énormément de plaisir à faire ça. Et moi qui aime toucher à tout, forcément cela me donne aussi l’impression que j’ai une corde de plus à mon arc et que, dans le futur, je pourrais éventuellement travailler pour une chaîne de télévision. Ça pourrait être une option, mais j’espère encore jouer quelques années au football. Ça me plaît de faire ça maintenant parce que c’est nouveau aussi. Ça casse un peu la monotonie des entraînements. Mais je ne ferme la porte à rien du tout et on verra d’ici à quelques années », a déclaré l’international belge (75 matchs, 10 buts) à la DH Les Sports+.