Fenerbahçe remercie Recep Erdoğan pour le transfert de N’Golo Kanté

Parfois, la politique se mêle de certaines affaires du ballon rond. En France, certains assurent que le président Emmanuel Macron a joué un rôle pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain en 2022. Eh bien, en Turquie, Fenerbahçe n’a pas hésité à remercier officiellement le président Recep Tayyip Erdoğan d’avoir aidé à la finalisation du transfert de N’Golo Kanté.

«Notre club a mené à bien le transfert de N’Golo Kanté, l’une des figures importantes du football mondial. Au nom de mon club et en mon nom propre, je tiens à remercier notre président, M. Recep Tayyip Erdoğan, pour son soutien important qui a permis de mener à bien ce processus qui contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc. Il faut savoir que tout au long de ce processus, la confiance des nombreux supporters de Fenerbahçe envers leur club, leur soutien indéfectible et la confiance qu’ils nous ont témoignée ont été pour nous une source de motivation et de force inestimable. Il est maintenant temps de mettre cette force à profit sur le terrain et de soutenir notre équipe. Ensemble, nous croirons, nous lutterons et nous réussirons», a écrit le président du club stambouliote, Sadettin Saran.