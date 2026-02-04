Un indésirable du FC Barcelone fait taire toutes les critiques

Le FC Barcelone a validé son billet pour les demi-finales de la Copa del Rey au terme d’un quart de finale plus disputé que prévu face à Albacete. Tombeur du Real Madrid au tour précédent, le club de D2 espérait encore créer la surprise, et a longtemps opposé une résistance courageuse aux Blaugranas. Après une première demi-heure équilibrée, durant laquelle l’intensité d’Albacete a posé quelques problèmes au Barça, la différence s’est fait grâce au talent individuel. Juste avant la pause, Lamine Yamal a débloqué la situation d’une frappe précise côté opposé, parfaitement servi par Frenkie de Jong. En seconde période, malgré plusieurs occasions manquées, les hommes de Hansi Flick ont globalement maîtrisé les débats avant de se faire une frayeur en fin de match. La réduction du score tardive de Javi Moreno a tendu les dernières minutes, mais le Barça a tenu bon pour s’imposer (2-1) et poursuivre son parcours dans la compétition. Ce match restera surtout comme celui du grand retour en grâce de Ronald Araujo.

Solide dans les duels, autoritaire dans les airs et concentré de la première à la dernière minute, le défenseur uruguayen a livré une prestation pleine, à l’image du patron qu’il était censé être. Cerise sur le gâteau, c’est lui qui a inscrit le deuxième but barcelonais d’une superbe tête sur corner, offrant un avantage décisif aux siens. «Marquer des buts est très important pour moi, pour gagner en confiance et continuer à progresser. Je m’en sors bien, en y allant étape par étape. J’ai serré Flick dans mes bras parce qu’il a été exceptionnel avec moi. Il est comme un père pour nous. Nous l’apprécions beaucoup. Il sait gérer la situation de chaque joueur». Une performance majuscule qui tranche radicalement avec la saison très compliquée qu’il traverse. Longtemps décrié pour ses prestations irrégulières, plombé par des expulsions dans des matchs clés et visiblement touché mentalement, Araujo semblait avoir perdu son statut et la confiance du public catalan. Face à Albacete, il a répondu sur le terrain, là où les mots ne suffisent plus.

Un match déclic ?

Cette soirée réussie vient récompenser un cheminement personnel entamé depuis son retour en janvier. Après plusieurs semaines de mise en retrait pour se reconstruire mentalement, ponctuées par un voyage spirituel et une absence prolongée des terrains, Ronald Araujo avait réintégré progressivement le groupe blaugrana. «Il y va étape par étape, c’est le plus important. Ce but va lui permettre de reprendre confiance et de se sentir mieux. Nous le soutenons et nous sommes avec lui. Il était fatigué à la fin, mais il a fait un bon match et a marqué un but important pour lui et pour nous. C’était un match difficile et je pense qu’on aurait pu le simplifier, car on a raté beaucoup d’occasions. Malgré tout, on a dominé les deux mi-temps et, même si on a eu un peu de mal en défense en fin de match, je pense qu’on méritait la victoire. Je suis content, fier de l’équipe, et on est en demi-finales, c’est le top», a déclaré Hansi Flick. Son retour dans la liste pour la Supercoupe d’Espagne en janvier contre l’Athletic avait déjà été un signal fort envoyé, preuve que le club croyait encore en lui malgré les doutes. Mais jusqu’ici, il manquait un match référence, un moment fondateur pour relancer réellement sa saison. Cette rencontre de Copa del Rey pourrait bien être ce déclic tant attendu, celui qui marque la fin de la traversée du désert et le début d’un nouveau chapitre.

Cette prestation aboutie pourrait lui permettre de retrouver progressivement une place centrale dans la rotation défensive du Barça, dans un calendrier de plus en plus chargé. « Nous sommes très heureux pour lui », a déclaré Gérard Martín. Même le président Joan Laporta a eu quelques mots à son sujet après la rencontre. «Je suis particulièrement content pour Araujo, il a marqué un but et nous sommes très satisfaits de lui. Ce but nous a rassurés. Nous jouons un très bon football et cela se voit dans les résultats. Nous avons dominé la rencontre, mais Albacete nous a donné du fil à retordre. Nous méritons notre victoire et nous sommes en demi-finales. C’est un match de Coupe typique, dans une ambiance formidable, et ils ont été un adversaire de taille». À 26 ans, l’Uruguayen sait qu’il joue gros, mais il semble avoir retrouvé cette rage et cette sérénité qui faisaient de lui l’un des défenseurs les plus redoutés d’Europe. S’il parvient à confirmer dans les prochaines semaines, le statut d’indésirable évoqué il y a encore peu pourrait rapidement appartenir au passé. Et dans un FC Barcelone en quête de certitudes, un Araujo à son meilleur niveau pourrait bien changer beaucoup de choses.