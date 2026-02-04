Le Barça outré par l’arbitrage en faveur du Real Madrid, Xabi Alonso jugé coupable du départ d’Endrick

Le Barça provoque le Real Madrid

Lamine Yamal fait la Une de Sport. « Lamine une autre fois ». L’Espagnol, à nouveau buteur, a brillé pour guider son équipe vers le succès 2 buts à 1 sur la pelouse d’Albacete. Mais comme le rappelle Mundo Deportivo, une qualification obtenue dans la souffrance. Le Barça qui aurait pu se voir emmener en prolongation sans un sauvetage miraculeux de Gerard Martin sur la ligne dans les dernières minutes du match. Le média catalan en a profité pour se moquer du Real Madrid en rappelant que le Barça a gagné là où Madrid a été ridicule en faisant bien évidemment référence à l’élimination surprise des Madrilènes face à Albacete à l’occasion de la première d’Alvaro Arbeloa, il y a quelques semaines. Et justement le président du Barça en a profité pour se payer le Real Madrid et l’arbitrage après un nouveau cas dans le temps additionnel face au Rayo Vallecano. « Je comprends que ce sont des choses qui peuvent arriver, ce que nous ne voulons pas, c’est que cela se produise toujours d’un côté et que cela soit corrigé. Il y a des situations très évidentes. J’ai fait la blague sur le plongeon, mais je viens de regarder le match et, mis à part le fait que je ne sais pas d’où viennent ces neuf minutes de prolongation du match, j’ai vu beaucoup de jeux dans lesquels les joueurs s’habituent déjà à se jeter, pour donner l’impression qu’ils sont touchés. » Le Real Madrid appréciera.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso pointé du doigt

Le média madrilène revient sur les débuts tonitruants de l’international brésilien sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Arrivé il y a seulement quelques semaines dans le Rhône, l’attaquant s’est rapidement adapté à son nouveau championnat et semble avoir retrouvé des couleurs dans l’Hexagone. Mais au-delà de son apport sur le terrain, Endrick génère également un impact médiatique considérable. AS souligne d’ailleurs que les rencontres de l’OL sont désormais suivies par plus de 600 000 téléspectateurs au Brésil, contre environ 250 000 pour le Paris Saint-Germain. Un chiffre qui en dit long sur le rayonnement du prodige brésilien et sur l’attention qu’il suscite déjà, bien au-delà des frontières françaises. Si le Brésilien régale loin de Madrid, la faute à son échec au Real s’appelle Xabi Alonso. Pour AS, l’entraîneur espagnol ne savait pas quoi faire de son joueur à qui il a donné moins de 100 minutes de jeu avec la Casa Blanca cette saison. Le média va plus loin et précise que parmi les nombreux reproches fait à Xabi alonso, la gestion du cas Endrick pourrait être le plus préjudiciable si le Gone continuent de performer.

Pep Guardiola taquin

Arsenal tentera de décrocher sa première Carabao Cup depuis 1993, le 22 mars prochain, face à Manchester City ou Newcastle, qui s’affrontent ce soir. Pour l’instant, avantage aux Citizens, vainqueurs 2 buts à 0 au match aller. À la veille de cette rencontre, Pep Guardiola s’est montré détendu, voire taquin. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le technicien espagnol a ironisé après une question sur les dépenses de Manchester City cet hiver, suite aux arrivées de Marc Guéhi et Antoine Semenyo. « Je suis un peu triste, parce que sur les cinq dernières années, nos dépenses nettes nous placent seulement septièmes de la ligue. Je veux être premier… », a-t-il lancé, en réponse à ses détracteurs. Le média précise qu’avec 460 millions d’euros dépensés sur cinq ans, City se classe derrière Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle et Liverpool, selon les chiffres de Transfermarkt. En attendant, Manchester City aura à cœur de valider son billet pour Wembley et de disputer une cinquième finale de Carabao Cup en dix ans, comme l’a rappelé le technicien espagnol.