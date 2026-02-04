Menu Rechercher
Le Paris FC avec toutes ses recrues pour affronter Lorient

Par Aurélien Léger-Moëc
Le Paris FC se déplace sur la pelouse de Lorient à 20h30 pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Et il pourra compter sur ses dernières recrues hivernales pour l’occasion.

𝑳𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆́ 𝒑𝒂𝒓 @adidasFR ✅

Voici les joueurs retenus par Stéphane Gilli et son staff pour le déplacement à Lorient ⚡️

🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #FCLPFC
Dans le groupe retenu par Stéphane Gilli, on retrouve le défenseur Coppola, le milieu Matondo et l’attaquant Immobile, débarqués il y a quelques jours dans la capitale française. Les précédentes recrues Koleosho et Munetsi sont également présentes.

