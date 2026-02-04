Le Paris FC avec toutes ses recrues pour affronter Lorient

Le Paris FC se déplace sur la pelouse de Lorient à 20h30 pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Et il pourra compter sur ses dernières recrues hivernales pour l’occasion.

La suite après cette publicité

Dans le groupe retenu par Stéphane Gilli, on retrouve le défenseur Coppola, le milieu Matondo et l’attaquant Immobile, débarqués il y a quelques jours dans la capitale française. Les précédentes recrues Koleosho et Munetsi sont également présentes.