OL : Fonseca fait le bilan du mercato d’hiver

À la veille du huitième de finale de Coupe de France face à Laval, Paulo Fonseca a affiché un discours mêlant ambition et prudence. En conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a insisté sur la nécessité de rester pleinement concentré face à un adversaire qu’il juge sérieux et organisé. Désireux d’aborder la compétition « étape par étape », le technicien portugais a également évoqué la gestion de son effectif, soulignant l’importance de maintenir un haut niveau de compétitivité malgré l’enchaînement des rencontres.

La suite après cette publicité

Interrogé sur le mercato hivernal, Paulo Fonseca s’est montré pleinement satisfait du travail réalisé par le club. « Je suis très satisfait de ce mercato. Le club a tout fait pour renforcer l’équipe. Nous avions besoin d’un attaquant, Roman est arrivé : c’est un joueur que je connais et qui pourra aider l’équipe. Noah nous a aussi rejoints, il a déjà joué et vous avez vu que c’est un joueur de qualité. Noham est également arrivé en défense centrale : c’est un jeune joueur d’avenir. Je pense que l’équipe sera plus forte avec ces recrues. » Autant de renforts qui, selon l’entraîneur, permettront à l’OL d’aborder la suite de la saison avec davantage de solutions et d’ambitions.