Christophe Dugarry : « Rennes a trouvé un pigeon à 72 millions »

Le futur départ de Jérémy Jacquet vers Liverpool, estimé à 72 millions d’euros (60 M€ fixes plus 12 M€ de bonus), fait grincer des dents. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le prix déboursé par les Reds pour le défenseur rennais de 20 ans. « Ce n’est pas faire offense au joueur, lui n’y est pour rien, mais quand tu as des pigeons… bravo à Rennes. Ils ont réussi à trouver un pigeon comme Liverpool pour 72 millions d’euros », a lâché le Champion du Monde 1998, sidéré par le montant de l’opération.

Au-delà du cas Jacquet, l’ancien attaquant dénonce une dérive plus globale du marché anglais. « Là on n’est plus sur un foot à deux vitesses, c’est un foot qui perd la tête. Ça n’a aucune justification », a-t-il insisté, pointant également la pression colossale qui pèsera sur les épaules du jeune défenseur. « Le pauvre, il va arriver avec une chape de plomb. Ses performances seront jugées différemment à cause du prix. C’est ridicule », a conclu Dugarry, très critique envers ce qu’il considère comme les excès du football business.