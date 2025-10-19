Nantes - Lille : les compositions officielles

Lille se déplace à Nantes, ce dimanche à 20h45 pour clôturer la huitième journée de Ligue 1. Les Nantais s’organisent en 4-3-3 avec Lopes aux cages. La défense est composée d’Amian, Awaziem, Tati et Leroux. Kwon, Mwanga et Tabibou forment l’entrejeu nantais. Mohamed sera accompagné de Guirassy et d’Abline en attaque.

Les Lillois s’articulent en 4-2-3-1 avec Özer aux buts. Meunier, Mbemba, Mandi et Perraud composent la défense. André et Bouaddi sont au milieu de terrain. Fernandez-Pardo, Haraldsson et Correia vont animer l’attaque lilloise aux côtés de Giroud.

Les compositions :

Nantes: Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Leroux - Kwon, Mwanga, Tabibou - Mohamed, Guirassy, Ablin

Lille : Özer - Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud - André, Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud