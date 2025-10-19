Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Nantes - Lille : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Olivier Giroud @Maxppp
Nantes Lille
betclic
1 4.90 N 3.75 2 1.64 Bonus 100€

Lille se déplace à Nantes, ce dimanche à 20h45 pour clôturer la huitième journée de Ligue 1. Les Nantais s’organisent en 4-3-3 avec Lopes aux cages. La défense est composée d’Amian, Awaziem, Tati et Leroux. Kwon, Mwanga et Tabibou forment l’entrejeu nantais. Mohamed sera accompagné de Guirassy et d’Abline en attaque.

La suite après cette publicité

Les Lillois s’articulent en 4-2-3-1 avec Özer aux buts. Meunier, Mbemba, Mandi et Perraud composent la défense. André et Bouaddi sont au milieu de terrain. Fernandez-Pardo, Haraldsson et Correia vont animer l’attaque lilloise aux côtés de Giroud.

Les compositions :

Nantes: Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Leroux - Kwon, Mwanga, Tabibou - Mohamed, Guirassy, Ablin

La suite après cette publicité

Lille : Özer - Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud - André, Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Lille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Lille Logo Lille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier