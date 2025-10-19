Nantes - Lille : les compositions officielles
Lille se déplace à Nantes, ce dimanche à 20h45 pour clôturer la huitième journée de Ligue 1. Les Nantais s’organisent en 4-3-3 avec Lopes aux cages. La défense est composée d’Amian, Awaziem, Tati et Leroux. Kwon, Mwanga et Tabibou forment l’entrejeu nantais. Mohamed sera accompagné de Guirassy et d’Abline en attaque.
Les Lillois s’articulent en 4-2-3-1 avec Özer aux buts. Meunier, Mbemba, Mandi et Perraud composent la défense. André et Bouaddi sont au milieu de terrain. Fernandez-Pardo, Haraldsson et Correia vont animer l’attaque lilloise aux côtés de Giroud.
Les compositions :
Nantes: Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Leroux - Kwon, Mwanga, Tabibou - Mohamed, Guirassy, Ablin
Lille : Özer - Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud - André, Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud
Ligue 1 : Rennes encore rattrapé contre Auxerre, Toulouse fait le spectacle contre Metz, derby fou entre Lorient et Brest
Nos dernières vidéos
Le geste d’Hansi Flick choque l’Espagne, David Beckham impliqué dans un projet de rachat de Manchester United
Les plus lus
Explorer