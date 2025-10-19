Menu Rechercher
MLS : la nouvelle grosse boulette de Lloris avec Los Angeles

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hugo Lloris, actuellement au LAFC. @Maxppp

Le gardien du Los Angeles FC, Hugo Lloris, a vécu une soirée difficile samedi lors du match face au Colorado Rapids (2-2). Alors que son équipe menait 1-0 à l’heure de jeu, l’ancien capitaine des Bleus a commis une erreur inhabituelle : mal à l’aise sur une passe en retrait, il a raté son contrôle avant de voir sa relance contrée par Paxten Aaronson, le ballon terminant dans ses filets. Lloris, dépité, s’est pris la tête entre les mains alors que le score redevenait nul (1-1, 63e).

B/R Football
Hugo Lloris... WYD? 😅

(via @MLS)
Cette mésaventure, aussi spectaculaire que rare pour le champion du monde 2018, a rappelé combien la moindre approximation peut coûter cher à ce poste. Malgré ce coup du sort, le Los Angeles FC a tout de même arraché un nul face au Colorado, mais la bévue du portier français n’a pas manqué de faire réagir supporters et observateurs.

Pub. le - MAJ le
