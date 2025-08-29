Brest : Éric Roy aurait également été exclu contre Lens

Ce vendredi, le RC Lens a battu Brest 3-1 dans un match marqué par l’expulsion de Radoslaw Majecki à la suite d’une sortie manquée sanctionnée d’un penalty à la 55e minute. Une décision contestée avec virulence par Eric Roy, l’entraîneur brestois, qui a lui aussi été expulsé pour protestation d’après RMC.

Réduits à dix, les Brestois ont craqué en seconde période, laissant Lens prendre l’avantage puis creuser l’écart. Une victoire précieuse pour les Sang et Or, tandis que Brest repart frustré par l’arbitrage.