Abdul Koné, futur joker de l’AS Monaco ?

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, l’AS Monaco s’active pour prendre un joker puisque la période de transfert n’ouvrira que début janvier. Et les règles en la matière sont très strictes puisqu’un club français ne peut piocher qu’un joueur évoluant en France ou sans club. Et si l’OL s’est offert Hans Hateboer il y a quelques jours, le club de la Principauté prospecte pour trouver le renfort idoine. Selon nos informations, le profil d’Abdul Koné (20 ans) plaît beaucoup en interne.

La suite après cette publicité

À l’instar de ce qu’ils avaient fait avec Kassoum Ouattara à Amiens il y a deux ans, l’ASM pourrait trouver son bonheur en Ligue 2, du côté du Stade de Reims. Cet international U20, qui n’avait joué que peu de rencontres en Ligue 1 l’an passé à la suite d’une blessure, est aujourd’hui titulaire en L2 (8 apparitions - 1 but) avec le club champenois qui n’a pas prévu de laisser partir son joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour pallier à toutes les éventualités, Thiago Scuro et la cellule de recrutement monégasque travaillent en parallèle sur une autre piste défensive évoluant dans l’Hexagone. À suivre.