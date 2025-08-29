Menu Rechercher
Mercato OL : Matthieu Louis-Jean fait le point sur les prochaines arrivées

Mathieu Louis Jean dans les tribunes du Roazhon Park pour Rennes-OL @Maxppp

Alors que Georges Mikautadze pourrait rejoindre Villarreal dans les prochaines heures, le club rhodanien s’active pour trouver de possibles renforts offensifs, alors que l’arrivée d’un concurrent au buteur géorgien était déjà dans les tuyaux depuis le début du mercato. Ces dernières heures, nous vous affirmions à ce titre que l’OL avait pris la température pour un certain Martín Satriano. Le club lyonnais s’est également renseigné sur Mehdi Taremi. Une piste confirmée par Matthieu Louis-Jean.

«On est en contact avec ces deux joueurs que vous avez cités (Taremi et le latéral espagnol César Azpilicueta), Azpilicueta a donné son accord avec le Séville FC, mais on était en discussions avancées. Mais bon, on en a ciblé d’autres. Il nous reste quelques jours pour peaufiner le groupe, qu’on souhaite compétitif pour la Ligue 1 et la Ligue Europa», a indiqué le directeur sportif lyonnais.

