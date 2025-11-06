Khalis Merah, l’invité surprise qui affole déjà tout l’OL

La recrue surprise de l’Olympique Lyonnais. Voilà comment nous vous avons présenté Khalis Merah durant la préparation estivale des Gones. Convoqué pour le stage de reprise, le jeune joueur de 18 ans a marqué des points et les esprits. Tombé sous son charme, le staff l’a intégré au groupe professionnel, lui qui est un pur produit du centre de formation. Passé par l’US Meyzieu, le footballeur né en 2007 a rejoint l’OL à l’âge de 9 ans. Ensuite, il y a gravi tous les échelons jusqu’à signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2027 le jour de ses 18 ans. Un cadeau dont il se souviendra longtemps, tout comme cette année 2025. Quelques mois plus tard, il a pris place dans le groupe de Paulo Fonseca, dont c’est l’un des chouchous nous a-t-on fait savoir au club. Le Portugais lui a donné du temps de jeu pendant la préparation estivale.

La suite après cette publicité

Fonseca et le vestiaire lyonnais l’adorent

Et il n’a pas été déçu comme il l’a avoué au début du mois d’août. «Il a du talent, il veut toujours jouer, avoir le ballon, il est courageux et défensivement, il travaille beaucoup. Je suis totalement surpris. Je connaissais Khalis, mais l’observer en équipe de jeunes et dans ce contexte, c’est différent. Mais nous ne pouvons pas mettre trop de pression sur un joueur qui doit encore progresser pour être, à l’avenir, un élément important de l’OL.» Corentin Tolisso, qui a accompagné de nombreux talents made in OL, a également été surpris. «Khalis Merah a bluffé tout le monde. Je l’avais vu l’année dernière, lors de la dernière semaine, et on voyait déjà que c’était un jeune avec un gros potentiel, qui prenait souvent les bonnes décisions. Là, je joue avec lui depuis début juillet.»

La suite après cette publicité

Le capitaine des Gones avait ajouté : «c’est un joueur très intelligent, avec une qualité technique hors norme. Surtout, il a une bonne mentalité, et c’est essentiel. Il sait que ce n’est pas la fin du chemin, qu’il a encore beaucoup à faire. S’il reste humble, je pense qu’il ira très loin. C’est super pour nous qu’il intègre le groupe pro et qu’il puisse jouer avec nous.» Au-delà de son apport sur le terrain, Merah a également su trouver sa place dans le vestiaire où «on l’adore» et où il est «déjà très apprécié» comme nous l’ont avoué des membres du groupe. «Il a un truc et c’est un véritable passionné de football. Il reste travailler plus longtemps après les entraînements. Il va aussi voir jouer les équipes jeunes, en U17 et U19», nous ont avoué d’autres sources à l’OL. Véritable tube de l’été à Lyon, où les supporters ont été conquis par ce nouveau Gone, le jeune talent, qui a soif d’apprendre et qui est très respectueux et sérieux d’après certains coéquipiers, devait réussir son examen de passage au plus haut niveau.

Des débuts prometteurs

Le 16 août, il a été lancé dans le grand bain en Ligue 1 face au Racing Club de Lens (24 minutes jouées). Et on peut dire qu’il a réalisé de bons débuts dans l’élite. Ensuite, il a enchaîné 15 minutes face à Metz. Contente de lui, la direction lui a fait signer un nouveau bail le 26 août dernier. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de deux saisons supplémentaires du contrat de son jeune milieu de terrain, Khalis Merah, désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029. La prolongation de Khalis Merah illustre la stratégie de l’Olympique Lyonnais de valoriser ses jeunes talents issus de l’Academy, véritable pilier du projet du club», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Une belle marque de confiance de la part des Rhodaniens. Khalis Merah comptait bien leur rendre sur le terrain.

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la victoire 1 à 0 face à l’OM le 31 août (71 minutes jouées), il a été généreux dans l’effort et très précieux à la récupération, lui qui n’a pas hésité à agresser les Marseillais. Il a été moins en vue en deuxième période. Mais son match a été encourageant. Par la suite, il a de nouveau été dans le onze lyonnais lors de la défaite 3 à 1 à Rennes le 14 septembre (75 minutes). Idem face au SCO d’Angers (64 minutes jouées) et contre le LOSC (75 minutes jouées). Entre-temps, il a découvert la Coupe d’Europe le 25 septembre, à l’occasion de la rencontre face à Utrecht. Il n’était entré en jeu qu’une minute. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, il a joué 3 minutes contre le RB Salzbourg.

Un talent à façonner qui apprend encore

Il a eu, en revanche, plus de temps de jeu à se mettre sous la dent le 23 octobre contre le FC Bâle. Titulaire pour la première fois en C3, il a été sur le pré durant 79 minutes lors de la victoire 2 à 0. Positionné en tant que milieu droit, le Français de 18 ans, dont le nom circule aussi au sein de la FAF en vue d’une sélection avec l’Algérie, a connu certaines difficultés. Malgré tout, il était heureux après la rencontre. «C’est une fierté de jouer pour ces couleurs et j’essaye de les représenter au mieux.» Très professionnel et loué pour sa simplicité, le n°44 accepte sans broncher sa situation, lui qui n’a pas eu l’occasion d’avoir du temps beaucoup de temps de jeu durant le mois d’octobre. Si on met de côté la Ligue Europa (2 apparitions), il a été sur le banc sans entrer en jeu lors des 4 derniers matches de l’OL en Ligue 1 (contre Toulouse, Nice, Strasbourg et Paris FC).

La suite après cette publicité

Même chose dimanche dernier lors du match nul 0-0 à Brest. Mais Merah, qui a des qualités techniques évidentes, une maturité dans son jeu, mais qui doit encore apprendre et muscler son jeu, va jouer ce soir face au Betis en C3 comme l’a annoncé Paulo Fonseca hier face à la presse. « Khalis est un joueur que j’aime beaucoup, un joueur d’avenir. J’ai une grande confiance en lui, c’est pour cela qu’il jouera demain (ce soir). Il y a de la concurrence à son poste, avec Corentin Tolisso et Pavel Šulc, qui est en forme actuellement.» Mais l’international tricolore U19 et U20 l’accepte, lui qui est un porte-bonheur pour l’OL car il n’a jamais connu la défaite quand il était sur le terrain (8 victoires et il a joué lors de la défaite face à Rennes, mais quand il est sorti le score était de 1-0 pour l’OL). Merah (9 apparitions cette saison, dont 6 en tant que titulaire, 407 minutes de jeu) est donc prêt à se battre avec ses armes pour se faire une place à Lyon, où on est déjà convaincu par son talent mais où on veut prendre son temps. Il ne lui reste plus qu’à mettre tout le monde d’accord en L1 et en Europe. Pourquoi pas ce soir à Séville.