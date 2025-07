Khalis Merah, la recrue inattendue de l’OL

Depuis quelques mois voire années, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais est en perdition. Autrefois loué pour son savoir-faire, le club rhodanien n’est à présent qu’à la quatrième place du classement des meilleurs centres de formation français. Un infernal déclin qui est notamment expliqué par des conditions de travail et une ambiance jugées catastrophiques, ainsi qu’un niveau d’exigence jugé moins important durant l’ère John Textor. Pourtant, il y a encore des talents à découvrir à Lyon et ses environs. L’un d’eux se nomme Khalis Merah. Un footballeur né le 24 février 2007 à Meyzieu. Une ville où il est également né en tant que footballeur. C’est là-bas qu’il a pris sa première licence en 2012 à l’US Meyzieu. Quatre ans plus tard, en 2016, il a rejoint le centre de formation lyonnais, où il a fait toutes ses classes avec les 2007.

La suite après cette publicité

La saison dernière, il a participé à 21 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a pris part à 3 matches en Coupe Gambardella. Il a aussi été sur le pré à 14 reprises avec les U19 de l’OL. Enfin, il a fait ses premiers pas avec le groupe de N3 en avril dernier (4 rencontres). Son évolution mais aussi ses nombreuses qualités ont convaincu les pensionnaires du Groupama Stadium de continuer à avancer avec lui. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de son jeune espoir Khalis Merah, en ce jour symbolique de ses 18 ans ! Le milieu de terrain, formé à l’OL, s’est engagé jusqu’au 30 juin 2027», a annoncé le club en février dernier. Les Rhodaniens en avaient profité pour faire les présentations.

La suite après cette publicité

La bonne surprise de l’été

«Khalis Merah a toujours porté avec fierté les couleurs de son club de cœur. Arrivé au centre de formation en 2016 après ses débuts à l’US Meyzieu, il s’est rapidement imposé comme un talent précoce, évoluant régulièrement dans des catégories supérieures à son âge. Milieu relayeur, doté d’une belle vision de jeu et d’une qualité de passe remarquable, Khalis s’est illustré cette saison avec les U19 de l’OL (15 matchs, 5 buts, 4 passes décisives), aussi bien en championnat qu’en Coupe Gambardella.» Mais ceux qui suivent l’OL le connaissent plutôt bien, lui qui est considéré comme un grand espoir du club. D’ailleurs, au club, on ne nous en a dit que du bien. Présent dans le groupe de Paulo Fonseca depuis la reprise de la saison le 7 juillet dernier, il a su saisir sa chance. Titulaire lors du match remporté 1 à 0 face à Villefranche-Beaujolais, le polyvalent milieu avait enchaîné face au RWDM Brussels (0-0).

Une rencontre durant laquelle il avait osé sans complexe face aux Belges. Des prestations qui ont visiblement convaincu le staff rhodanien, qui l’a de nouveau intégré dans le onze de départ face à Hambourg le week-end dernier (4-0). C’était d’ailleurs le seul jeune présent. Un signe fort. Et il a parfaitement répondu aux attentes en étant impliqué sur le but de Malick Fofana. Après la rencontre, il avait d’ailleurs évoqué ses premiers pas convaincants avec les pros. «Ça me touche de voir que le coach compte sur moi. Ça s’est plutôt bien passé, on peut toujours faire mieux et je dois progresser bien évidemment, mais je suis très contente.» Mercredi, il était de nouveau présent dans l’équipe de départ pour affronter Majorque (4-0). Encore une fois, il a montré de très bonnes choses.

La suite après cette publicité

Il crève l’écran

Disponible pour ses coéquipiers, Merah, qui n’a pas hésité à jouer entre les lignes, a su trouver sa place aux côtés de Tolisso et Tessmann. Le jeune homme, qui a botté les corners lyonnais, a été très actif et a été beaucoup sollicité par ses coéquipiers, notamment Afonso Moreira avec lequel on sent qu’une bonne complicité peut naître (10e, 14e). Il a ensuite été impliqué sur le premier but d’Abner, puisque c’est lui qui a glissé le ballon à Maitland-Niles, qui a centré pour le latéral gauche. En fin de première période, il a aussi marqué un but, profitant d’un bon travail de Mikautadze sur le pressing. Ensuite, il a ajusté tranquillement le portier adverse, sans pression, d’une frappe croisée du droit. C’est d’ailleurs ce qui est le plus frappant avec Merah.

On a l’impression qu’il est dans cette équipe depuis longtemps. Fin techniquement et souvent juste, malgré quelques petites imprécisions ici et là, le n°44 a été un vrai poison, en mouvement constant, avec ou sans ballon. Intelligent, il a joué sans complexe, n’hésitant pas à replacer ou échanger avec ses coéquipiers, ou aller se frotter à ses adversaires au pressing. Il a d’ailleurs donné le tournis à Morlanes, qui a fini par craquer en fin de match avec une vilaine faute. Corentin Tolisso est d’ailleurs venu remettre le joueur de Majorque en place. Khalis Merah, qui a crevé l’écran, est sorti dans la foulée après avoir passé 72 minutes globalement intéressantes sur le pré. Il pourrait enchaîner ce week-end face au Bayern Munich, lui qui ne connaissait pas la N3 il y a encore quelques mois. Avec Khalis Merah, l’OL, qui veut miser sur des jeunes à fort potentiel, a de l’or entre les mains et les pieds.