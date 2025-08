En prison, Robinho veut lancer un business avec un hacker

Condamné à neuf ans de prison pour un viol collectif en 2013 à Milan, Robinho purge sa peine à Tremembé, au Brésil. À 41 ans, l’ancien joueur de Santos, du Real Madrid ou encore de City nie toujours les faits, mais s’efforce d’obtenir un régime semi-ouvert grâce à sa conduite exemplaire : cours d’électronique, jardinage, club de lecture et participation à un programme de réinsertion. Il partage une cellule avec un jeune codétenu, reçoit la visite de sa femme et de ses enfants, dont Robson Jr, 17 ans, joueur à Santos, et commence à montrer des signes de fragilité psychologique.

En prison, Robinho s’est lié au hacker Walter Delgatti, condamné pour avoir piraté les systèmes judiciaires brésiliens. Ensemble, ils envisageraient de créer une société de paris une fois libérés. Bien qu’en cellules séparées, ils passent du temps ensemble dans la cour. Les détenus peuvent recevoir nourriture, vêtements ou livres de leurs proches. Robinho reste décrit comme calme, discret et sans problème avec les autres prisonniers selon Marca.