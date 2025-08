Bayern Munich - OL : les compositions officielles

Choc et gros test à venir pour l’Olympique Lyonnais qui affronte le Bayern Munich en amical. Un test grandeur nature pour les Lyonnais à l’Allianz Arena face à un géant d’Europe, l’occasion de se tester et de se jauger à deux semaines du lancement de la Ligue 1. En face, les Bavarois débutent leur préparation, un mois après leur défaite face au PSG en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-3-3. Descamps au but, Abner et Kumbedi sur les cotés, Mata et Niakhaté dans l’axe. Au milieu, Tessman et Merah accompagnent Tolisso. Enfin en attaque, Moreira et Maitland-Niles sont autour de Mikautadze. Vincent Kompany choisit un 4-2-3-1 avec trois français titulaires : Coman, Upamecano et Boey.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro - Goretzka, Lennart - Coman, Bischof, Wanner - Kane

OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Tessman, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Moreira