Le retour controversé de Trent Alexander-Arnold fait beaucoup parler Liverpool et l’Angleterre

Il ne marchera jamais seul. Mardi soir, Trent Alexander-Arnold sera épaulé par tout le Real Madrid pour son grand retour à Liverpool. Le club qui l’a vu naître en tant que footballeur il y a un peu plus de 20 ans, en 2004. Pur produit du centre de formation des Reds, le latéral droit y a fait toutes ses classes chez les jeunes avant de faire ses premiers pas dans le monde professionnel en 2016. C’était le 25 octobre lors d’une victoire 2 à 1 face à Tottenham en League Cup. Ensuite, l’Anglais a tout connu sous le maillot du club de la Mersey qu’il a porté à 354 reprises (23 buts). La dernière fois, c’était le 25 mai dernier à l’occasion de l’ultime journée de Premier League face à Crystal Palace.

Sur le pré durant 45 minutes, il a reçu un accueil triomphal de la part d’Anfield, lui qui a remporté la Premier League. Une ambiance aux antipodes de celle qu’il a connue quelques jours plus tôt après qu’il a annoncé qu’il ne prolongerait pas l’aventure avec les Reds. Le Liverpool Echo rappelle qu’il a été «la cible d’insultes de la part d’une partie importante du public» présent au stade. Ce soir, pour son grand retour chez lui, TAA ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Présent dans le groupe convoqué pour le déplacement en Angleterre, le latéral droit a d’ailleurs été questionné sur ce sujet par Prime Vidéo. « La façon dont je serai reçu dépendra des supporters. J’aimerai toujours ce club, je serai toujours un supporter de ce club. »

Le retour de l’enfant du club de la Mersey

Il a ajouté : «je serai toujours reconnaissant pour les opportunités et les choses que nous avons accomplies ensemble. Elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Quoi qu’il arrive, mes sentiments envers Liverpool resteront inchangés. J’y ai des souvenirs qui me marqueront à jamais, et peu importe l’accueil que je recevrai, cela ne changera pas. C’est un sentiment mitigé. Ce sera un match très, très difficile, mais j’ai hâte de le disputer. Un match capital et une scène immense où je devrai tout donner. Ce sera très différent d’entrer dans le vestiaire visiteur, de s’échauffer de l’autre côté, tout me semblera très différent.» Cela risque effectivement de lui faire drôle, lui qui connaît Anfield comme sa poche.

Mais il a décidé de prendre un nouveau départ en signant au Real Madrid l’été dernier. Sur les conseils de son ami et compatriote Jude Bellingham, le défenseur de 27 ans n’a pas hésité quand les Merengues sont venus frapper à sa porte. Les Madrilènes ont d’ailleurs payé un peu plus de 11 M€ pour le récupérer avant l’expiration de son bail à Liverpool afin qu’il participe à la Coupe du Monde des Clubs. Un tournoi durant lequel il a fait ses premiers pas. Il a participé à 5 matches toutes compétitions confondues, tous en tant que titulaire. Le temps pour lui de délivrer 2 passes décisives. De retour en Europe, il a enchaîné avec 4 apparitions en Liga (2 comme titulaire, 2 entrées en jeu), sans pour autant se montrer décisif ou indispensable pour les siens.

Un transfert au Real Madrid qui passe mal chez les fans

Dans le onze de départ face à l’OM lors de la première journée de la Ligue des champions le 16 septembre dernier, il est sorti après seulement 5 minutes de jeu. Le lendemain, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu annonçaient son absence. «Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Trent Alexander-Arnold par le service médical du Real Madrid, une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son état sera réévalué prochainement.» La presse espagnole parlait de 6 à 8 semaines loin des terrains. Un premier coup dur pour "Trent" comme cela est floqué sur son maillot. Mais il a finalement fait son retour le 16 octobre, après avoir manqué 6 rencontres toutes compétitions confondues. On peut ajouter qu’il n’a pas été dans l’effectif face à la Juventus et Getafe.

Le staff souhaitait certainement se montrer prudent pour éviter une rechute. Dans le groupe ensuite, il est resté scotché sur le banc lors du Clasico face au FC Barcelone et samedi dernier à l’occasion de la réception de Valence. Là encore, Xabi Alonso et ses équipes prennent leur temps. Ce sera peut-être pour ce soir, lui qui est bien dans le groupe convoqué pour le choc contre les Reds. En Angleterre, on se questionne à son sujet. C’est le cas du Liverpool Echo, qui connaît parfaitement le joueur. «Depuis son retour en forme, l’arrière droit a dû se contenter du rôle de remplaçant non utilisé, alors que le Real Madrid poursuivait sa route en Liga avec des victoires à domicile 2-1 et 4-0 respectivement contre Barcelone et Valence.»

Des débuts très compliqués chez les Merengues

Le LE ajoute : «les espoirs d’Alexander-Arnold d’obtenir une place de titulaire dans le onze de départ de Xabi Alonso ont été renforcés par le fait que le capitaine et légende du club, Dani Carvajal, sera absent pendant un certain temps après avoir été contraint de subir une opération au genou. Mais c’est le polyvalent Federico Valverde qui a débuté au poste d’arrière droit lors de la victoire contre Valence samedi. Alexander-Arnold devra peut-être trouver un rôle différent au sein de l’équipe du Real Madrid pour obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de Xabi Alonso.» C’est l’avis de Dietmar Hamann, ancien coéquipier du coach espagnol au LFC.

«Je peux seulement vous dire comment je l’accueille. J’ai d’excellents souvenirs de lui, joueur et homme, mon vice-capitaine. Je n’ai que des souvenirs positifs de notre collaboration. Je l’ai vu jouer à la télévision et je n’ai que de très beaux souvenirs de lui sous le maillot de Liverpool. Il aura un accueil chaleureux de ma part, mais on verra comment nos supporters réagiront, je n’en ai aucune idée. Un accueil chaleureux de ma part, c’est certain. Avec Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, ils ont de très bons joueurs. Ils ont aussi Federico Valverde. Ils lui cherchent toujours une place car il joue partout. Trent Alexander-Arnold pourrait potentiellement jouer au milieu de terrain, car Xabi Alonso n’était pas entièrement satisfait de ses performances au poste d’arrière droit.»

Un accueil hostile à prévoir à Anfield

Il a ajouté : «Dani Carvajal a joué, puis il s’est blessé en Ligue des champions. Il devrait donc être de retour dans les prochaines semaines. Mais ce sera difficile car la concurrence est rude. Il n’a pas encore la même notoriété à Madrid qu’à Liverpool, car à Liverpool, il pouvait occuper plusieurs postes. Il était quasiment certain de jouer. Mais il y a peut-être une possibilité de l’intégrer à l’équipe au milieu de terrain.» Le LE ajoute qu’il «pourrait bien se heurter à un accueil hostile s’il entre en jeu mardi, compte tenu du caractère controversé de son départ (…) Même si nombreux sont ceux qui respectent légitimement la décision d’Alexander-Arnold et se réjouissent de voir ce jeune homme de 27 ans, originaire de la région, explorer de nouveaux horizons au sein d’un autre géant du football mondial, la dure réalité est que celui qui a remporté six titres majeurs avec son club formateur revient chez un rival, un club avec lequel il entretient une rivalité historique en Coupe d’Europe.»

C’est aussi l’avis du Daily Mail qui assure qu’«il est peu probable qu’il reçoive un accueil triomphal à son retour, même s’il est titularisé par le leader de la Liga.» Idem pour le Mirror. «La décision du latéral droit de laisser son contrat expirer et de rejoindre le Real Madrid a été très mal perçue par les supporters des Reds, dont certains se sont sentis trahis. Alexander-Arnold revient de blessure et pourrait bien débuter la rencontre sur le banc. Mais il a déjà anticipé les huées de ses anciens supporters.» TAA ne devrait donc pas recevoir un accueil chaleureux. Très ému, il a salué la mémoire de son ancien coéquipier et ami Diogo Jota hier soir avec tout le Real Madrid. L’Anglais retrouvera le reste de ses ex-partenaires ce soir à Anfield.

Trent a plus ou moins coupé les ponts

En conférence de presse, Ryan Gravenberch a été d’ailleurs interrogé sur ce sujet brûlant, puisqu’il était sur les lèvres des journalistes anglais et espagnols lundi au centre d’entraînement des Reds. «Je ne sais pas quel accueil il recevra de la part des fans. Mais pour moi, c’est un ami. Je n’ai pas encore échangé beaucoup de messages avec lui.» Arne Slot est du même avis. «Je peux seulement vous dire comment je vais l’accueillir. J’ai d’excellents souvenirs de lui, en tant que joueur et homme. Il était mon vice-capitaine. Je n’ai que des souvenirs positifs de notre collaboration. Je l’ai vu jouer à la télévision et je n’ai que de très beaux souvenirs de lui sous le maillot de Liverpool. Il aura un accueil chaleureux de ma part, mais on verra comment nos supporters réagiront, je n’en ai aucune idée. Il aura un accueil chaleureux de ma part, c’est certain.»

Virgil van Dijk, lui, est plus froid le concernant, bien qu’il salue le joueur et ses nombreuses qualités : «on verra bien. Je ne dirai pas que je souhaite une ambiance hostile. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Voulez-vous (la presse) que ce soit hostile ? Je pense qu’il a été exceptionnel pendant son passage à Liverpool et c’est tout ce que je peux dire. Ai-je parlé avec lui depuis le déménagement ? Pas beaucoup, non. Rien de personnel du tout, évidemment je vis ma vie et il vit la sienne à Madrid.» Trent Alexander-Arnold, qui est annoncé remplaçant par certains médias, s’apprête à vivre un retour compliqué dans son ancien jardin d’Anfield. Liverpool et ses supporters, ainsi que l’Angleterre, l’attendent de pied ferme.