Côme : Andrea Belotti attend son tour sur le mercato

Selon nos informations, Andrea Belotti est plus que jamais un indésirable à Côme depuis son retour de prêt de Benfica. Toujours sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant italien, qui aimerait rester en Italie, s’entraîne à l’écart du groupe et n’a disputé aucun match amical avec le club lombard cet été. Dans une situation figée, son avenir reste flou malgré plusieurs marques d’intérêt en Italie et à l’étranger.

La suite après cette publicité

D’après nos indiscrétions, le promu de Pise a sondé son entourage, tout comme quelques clubs de Serie B, sans que cela ne débouche sur des négociations concrètes. À l’international, son profil a été évoqué au Moyen-Orient, en Russie, en Grèce – où le Panathinaïkós le suit – ou encore en Iran, où Persepolis s’est renseigné. Même au Portugal, Braga et Guimarães ont coché son nom. Pour l’heure, aucun dossier n’a réellement avancé, et l’attaquant de 31 ans reste dans l’attente.