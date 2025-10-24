Lucas Da Cunha, le chouchou de Cesc Fabregas et de Côme

Cette saison, plusieurs équipes réalisent des débuts de saison encourageants en championnat. En Italie, la sensation s’appelle Côme. Porté par des actionnaires milliardaires et ambitieux, le club transalpin réalise un début de saison excellent. Promus en Serie A l’an dernier, les Lombards ont de quoi miser sur une qualification européenne en fin de saison. Conseillée par Raphaël Varane et Thierry Henry, l’équipe est entraînée depuis près de deux ans par Cesc Fabregas. Joueur merveilleux doté d’un QI football au-dessus de la norme durant sa carrière de 20 ans, l’Espagnol s’affirme comme l’un des meilleurs entraîneurs d’Italie depuis son intronisation.

Et après avoir terminé à la 10e place la saison passée, Côme continue sa marche en avant. Aidé par un mercato ambitieux et une colonne vertébrale dans son effectif, le coach espagnol continue de faire son bonhomme de chemin et son équipe semble progresser de match en match. Cette saison, Côme régale. Dans la lignée d’une deuxième partie de saison époustouflante, le football est presque aussi beau que le lac de la ville. Et aux côtés des Assane Diao, Nico Paz ou encore Alvaro Morata, Lucas Da Cunha est devenu une valeur sûre à son poste en Italie.

Timide en France, Lucas Da Cunha est adulé par Cesc Fabregas en Italie

Méconnu du grand public en France, le milieu de terrain a pourtant connu de belles expériences dans l’Hexagone. Formé au Stade Rennais de 2016 à 2019, le natif de Roanne n’a disputé que cinq petites rencontres avec le club breton. Recruté par Nice en 2020, le joueur de 24 ans n’a pas eu véritablement sa chance en Côte d’Azur et s’exprime pleinement en 2022 lors d’un prêt de six mois à Clermont. Une expérience qui lui permet de se mettre en avant et d’être débusqué lors du mercato hivernal de la saison 2022-2023 par Côme. Encore en deuxième division à l’époque, le club italien place d’entrée sa confiance au joueur et le recrute définitivement l’été suivant. Pour sa première cuvée en Italie, il est l’un des grands artisans de la montée avec 7 buts et 6 passes décisives en 35 rencontres.

Sous la houlette de Cesc Fabregas, Da Cunha prend une autre dimension. Après avoir connu le joueur en tant que coéquipier puis en tant qu’entraîneur, l’Espagnol a placé l’ancien Niçois comme un taulier de son équipe. L’ayant placé comme capitaine de son équipe, Fabregas n’a pas hésité à vanter les mérites de son milieu de 24 ans : «j’ai eu le privilège de partager le terrain avec lui lors de ma dernière année en tant que joueur. J’ai été témoin de son évolution sûr et en dehors du terrain. Son leadership s’est développé au quotidien. Il ne manque jamais un entraînement, fait toujours passer l’équipe en premier et il continue d’évoluer chaque jour A son âge, le meilleur reste à venir.» Après avoir galéré à trouver sa place en France, Lucas Da Cunha brille de mille feux en Italie où il est désormais le capitaine du sixième de Serie A et est mis sur un piédestal par l’un des plus grands milieux de l’histoire en la personne de Cesc Fabregas. Voilà ce que l’on peut appeler une belle remontada.