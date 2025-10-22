La carrière de Pau Victor tourne au cauchemar après son départ du FC Barcelone

Lors de l’été 2024, le FC Barcelone a été obligé de faire face à de lourdes restrictions. Ne pouvant pas recruter de manière onéreuse, le club catalan avait limité ses dépenses au maximum. Ainsi, Dani Olmo avait rejoint le club catalan en provenance du RB Leipzig, tandis que Pau Victor est arrivé de Girona pour offrir une option en attaque derrière Robert Lewandowski. Deux joueurs qui ont dû composer avec les sanctions de la Liga contre le FC Barcelone, lesquelles les ont rendus inéligibles à l’inscription en début de saison et à la mi-saison. Si tout s’est arrangé, la saison catalane de Pau Victor aura été mitigée. S’il n’a pas été catastrophique et a rendu des services, le buteur natif de Sant Cugat del Vallès n’a eu qu’un rôle mineur dans l’équipe avec 29 apparitions, mais seulement 379 minutes de jeu (13 minutes en moyenne par match) pour 2 buts et 1 passe décisive.

La suite après cette publicité

S’il aurait pu continuer à être une solution d’appoint, Pau Victor a finalement été vendu par le FC Barcelone cet été. Le club portugais de Braga a apprécié ce qu’il a pu apercevoir lors de ses entrées. Ainsi, les Minhotos ont déboursé 12 millions d’euros (plus 3 millions d’euros de bonus) pour s’adjuger ses services. Un chiffre record pour Braga, qui n’avait jamais dépensé autant d’argent pour un joueur. Attendu, le principal intéressé se voulait ambitieux : « J’ai parlé avec l’entraîneur et il m’a donné une confiance incroyable que je n’avais pas ressentie depuis longtemps. C’est un entraîneur très perfectionniste, qui cherche à aider le joueur dans les moments individuels. Je pense qu’il peut beaucoup m’aider à mieux comprendre le jeu, à trouver des espaces libres et à créer plus d’occasions de but, ce qui est crucial. Son style de jeu est très similaire à celui du club dont je suis issu. »

La suite après cette publicité

Pau Victor déçoit grandement

D’ailleurs, Pau Victor voulait prendre l’exemple d’Abel Ruiz, ancien buteur de Braga arrivé du FC Barcelone, devenu champion olympique avec l’Espagne en 2024 et sélectionné avec la Roja de Luis Enrique en 2021. « Je suis convaincu que le SC Braga m’aidera à réaliser mon rêve. Abel Ruiz, qui était ici, a été sélectionné », avait-il ainsi lâché. Et si les débuts ont été intéressants pour Pau Victor, la suite a été plus laborieuse. Buteur dès son deuxième match et la première journée de championnat contre Tondela (3-0), Pau Victor a aussi marqué deux fois contre le club de Lincoln Red Imps, issu de Gibraltar. Depuis, l’attaquant espagnol est en panne sèche. Que ce soit dans l’axe, côté droit ou côté gauche, il traverse une crise de confiance et reste sur huit matches sans marquer. Pas aidé par le mauvais début de saison de son club, qui est huitième et reste sur six matches de championnat sans victoire, Pau Victor a perdu sa place de titulaire. Ainsi, Ricardo Horta (4 buts), Rodrigo Zalazar (6 buts et 1 passe décisive) ou encore Fran Navarro (4 buts et 1 passe décisive) sont plus convaincants que celui qui totalise 3 réalisations en 15 rencontres.

Tentant de trouver les leviers pour le relancer, son coach Carlos Vicens estime qu’il est capable d’inverser la donne et que le vrai Pau Victor va se révéler : « nous essayons de lui enlever la pression. C’est un garçon normal, qui a envie de travailler, de réussir et qui s’est rapidement intégré au vestiaire. Tout le monde l’a accueilli à bras ouverts. Il travaille très bien au quotidien et doit dépasser le stade de la recrue la plus chère de l’histoire du club. Nous travaillons tous à améliorer ses performances jour après jour, et il a tout pour réussir dans ce club : il a l’intelligence, la charge de travail, la polyvalence… Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne livre la performance que nous attendons tous de lui. » Pour le moment, Braga est dans l’attente, car Pau Victor n’est clairement pas au niveau attendu d’un joueur arrivé du FC Barcelone avec un transfert record.