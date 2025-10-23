Menu Rechercher
UEFA Europa League

Celta-Nice : Jonathan Clauss déjà expulsé !

Par Max Franco Sanchez
Jonathan Clauss @Maxppp
Celta Vigo 2-1 Nice

Déplacement compliqué pour l’OGC Nice ce soir, puisque c’est sur la pelouse du Celta de Vigo que les Aiglons cherchent leur première victoire dans cette Europa League. Et si les deux équipes se sont rendues les coups, avec un score de 1-1 au moment où on écrit ces lignes, la tâche va être plus difficile pour les Niçois que pour les Galiciens.

Effectivement, ils se retrouvent désormais à 10 contre 11 suite à l’expulsion de Jonathan Clauss à la 38e minute de jeu. L’expérimenté latéral tricolore a écopé d’un deuxième carton jaune après une intervention sur Bryan Zaragoza et a donc dû abandonner les siens avant la mi-temps.

