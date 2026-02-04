Trois ans après, Sedan récupère enfin son mot de passe sur X

C’est une histoire assez hilarante et un petit évènement du côté des supporters de l’emblématique club français de Sedan. Quasiment trois ans après, le club a enfin republié un post sur la plateforme X. Un moment célébré par les supporters. Et la raison est pour le moins assez folle.

En effet, depuis 2023 et le dépôt de bilan du club, les accès du compte et donc le mot de passe étaient détenus par l’ancien président Marc Dubois. Et le club ne pouvait donc pas se reconnecter après le départ de son président. Finalement, presque trois ans plus tard, le département communication du club a enfin pu mettre la main le précieux sésame.