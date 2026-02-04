League Cup : Manchester City domine Newcastle et rejoint Arsenal en finale

Manchester City a validé son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise ce mercredi soir en dominant Newcastle (3-1). Privé au coup d’envoi de plusieurs cadres laissés sur le banc, dont Erling Haaland, Rayan Cherki et Phil Foden, Pep Guardiola a vu Omar Marmoush prendre ses responsabilités. L’Égyptien a rapidement plié la rencontre avec un doublé plein d’efficacité, avant que la recrue estivale Tijjani Reijnders ne corse l’addition dès la 32e minute (3-0), mettant les Citizens à l’abri avant la pause.

Au retour des vestiaires, Newcastle a tenté de réagir et a réduit l’écart grâce à Anthony Elanga, ancien de Manchester United, sans parvenir à relancer totalement le suspense. City a ensuite géré le tempo par de longues séquences de possession pour sécuriser son avantage. Les Skyblues retrouveront Arsenal en finale le 22 mars prochain pour un choc entre les deux cadors actuels de Premier League.