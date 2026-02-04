Le terrible témoignage de Tahirys Dos Santos après l’incendie de Crans-Montana

Tahirys Dos Santos et sa petite amie Coline sont des miraculés. Gravement brûlés (chacun à hauteur de 30% sur le corps) lors de l’incendie survenu dans la nuit du 31 décembre à Crans-Montana (Suisse), ils ont tous les deux frôlé la mort mais sont désormais tirés d’affaire. Toujours blessés, lui est atteint aux bras, au visage et dos quand elle se remet d’un coma de trois mois après avoir été touchée sur toutes les zones de son corps excepté la poitrine, le ventre et le visage. Ils ont tous les deux pris la parole publiquement lors d’un entretien accordé dans leur chambre d’hôpital à Paris Match. «On est arrivés à 00h30-1h à peu près. On est descendus parce que Coline voulait aller aux toilettes. Je l’ai accompagnée. Je suis sorti avant, je me dirigeais pour aller au premier étage et c’est là que j’ai vu le feu. Ça a été très vite, je n’ai pas vraiment réfléchi. Je suis direct parti voir Coline, et on est partis en courant dans les escaliers. Après, trou noir», retrace le joueur de 19 ans stagiaire-pro au FC Metz

«J’entendais beaucoup de cris, il y a eu un mouvement de foule, poursuit-il d’une voix posée. Mes amis, je ne savais pas s’ils étaient encore vivants ou pas. J’étais comme paralysé. Je criais leur prénom et pas de réponse.» Il a finalement pu retrouver l’un d’eux avant l’arrivée des secours qui l’ont pris en charge. «Amandine, une étudiante, est arrivée, elle était avec moi. On peut dire qu’elle m’a sauvé la vie. Elle me réconfortait. J’ai direct été dans une ambulance. Je ne sentais pas mon dos», explique celui qui n’a pas encore en tête de reprendre le fil de sa carrière. «Je suis en vie, c’est le plus important, le physique passe après. Je ne me concentre pas trop sur le foot, le plus important est que je me rétablisse bien.» Pour rappel, ce terrible incendie a causé la mort de 41 personnes, dont 5 Français, et fait 115 blessés.