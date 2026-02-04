Menu Rechercher
Monaco : coup dur pour Ansu Fati

L’AS Monaco est dans une situation plus que délicate en ce mois de janvier. En effet, de nombreux joueurs monégasques sont à l’infirmerie, et pour certains, cela commence à faire pas mal de temps. Récemment, un énième joueur de la Principauté a dû les rejoindre après une blessure face à Rennes en Ligue 1 le week-end dernier (4-0) : Ansu Fati (23 ans).

L’Espagnol a été contraint de sortir à la mi-temps face aux Bretons, ce qui le rend indisponible face à Strasbourg en huitièmes de finale de Coupe de France, jeudi soir (21h). Cette blessure va d’ailleurs certainement durer, puisque le jeune joueur prêté par le FC Barcelone pourrait aussi manquer le derby face à Nice en Ligue 1 dimanche, dans le cadre de la 21e journée du championnat de France.

