Le FC Barcelone avec sept absences majeures pour affronter le Real Madrid

Décidément, le Clasico va se jouer dans des conditions particulières pour le FC Barcelone. Même si le club blaugrana est toujours au contact du Real Madrid au classement, les Merengues ont l’occasion de mettre leurs rivaux la tête sous l’eau ce dimanche (16h15) lors d’un duel qui se fera sans de nombreux cadres pour le Barça.

En effet, redoutée, l’hécatombe est bien réelle pour les Culés qui espéraient plusieurs retours pour ce grand rendez-vous. Finalement, Raphinha, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia et Marc-André Ter Stegen manquent à l’appel pour le Clasico, comme l’a révélé le Barça dans un communiqué paru ce samedi. Même décimés, les hommes d’Hansi Flick pourront-ils s’imposer dans la capitale ? Réponse ce dimanche…